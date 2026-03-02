الكويت تعلن مقتل جندي بالبحرية أثناء "أداء واجبه الوطني"

أعلنت الكويت مقتل جندي في البحرية، اليوم الاثنين، خلال عملية عسكرية للجيش.

ونعت رئاسة الأركان العامة للجيش الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية الكويتية.

وأوضحت، في بيان، أن سليمان "استشهد مساء اليوم الاثنين في أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

ولم يُدل الجيش بتفاصيل حول ملابسات مقتل الجندي.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن، أمس الأحد، رصد 97 صاروخا باليستيا و283 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه البلاد، مؤكدا التعامل معها "وفق قواعد الاشتباك" المعتمدة لدى القوات المسلحة، وذلك في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة، في حين أعربت دول الخليج عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير في المنطقة، مستنكرة بشدة "استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها".