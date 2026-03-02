غارديان: بريطانيا تُعِد إحدى أكبر خطط إجلاء مواطنيها المتضررين من حرب إيران

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن لندن تخطط لتنفيذ إحدى أكبر خطط إجلاء المواطنين البريطانيين العالقين بسبب توقف رحلات الطيران في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستشمل أكثر من 76 ألف مواطن بريطاني سجلوا وجودهم في بلدان متضررة في الشرق الأوسط من الحرب على إيران، وأضافت أن هذا العدد مرشح للارتفاع.

ويتعلق الأمر بمسافرين بريطانيين علقوا في مطارات أو تم تحويل رحلاتهم إلى مطارات أخرى، بعدما أعلنت كل من قطر وإيران والإمارات والعراق والكويت والبحرين وسوريا وإسرائيل إغلاق أجوائها، عقب بدء إسرائيل وأمريكا هجومهما على الأراضي الإيرانية صباح أول أمس السبت.

وجراء وقف الحركة الجوية في كثير من دول الشرق الأوسط، توقفت الرحلات في 3 مطارات حيوية تؤمن السفر بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي مطارات الدوحة ودبي وأبو ظبي.

وقد ألغيت آلاف الرحلات في مطارات الشرق الأوسط التي تسيرها كبريات شركات الطيران الخليجية وأيضا شركات طيران بريطانية، وعلى رأسها شركتا الخطوط البريطانية وفيرجن أتلنتيك.

الثلثان عالقون بالإمارات

وحسب صحيفة غارديان، فإنه يعتقد أن أكثر من ثلثي البريطانيين الذين سجلوا وجودهم في بلدان متضررة من الحرب على إيران يوجدون حاليا في دولة الإمارات، وأغلبهم زوار يقضون عطلاتهم في ذلك البلد الخليجي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نصحت المواطنين البريطانيين بعدم السفر -في المطلق- إلى إيران وإسرائيل وفلسطين، ونصحت بتفادي السفر غير الضروري إلى كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وطلبت الوزارة من الرعايا البريطانيين تجنب السفر إلى مناطق في باكستان، كما نصحت البريطانيين الموجودين في السعودية بالبقاء في المنازل.

وأما بالنسبة إلى البريطانيين في كل من الأردن وعُمان وسوريا ولبنان واليمن والعراق، فدعتهم الخارجية البريطانية لاتخاذ الحيطة جراء التوترات الإقليمية الناتجة عن اندلاع الحرب على إيران.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -في كلمة مصورة أمس الأحد- إن ما لا يقل عن 200 ألف مواطن بريطاني يوجدون في المنطقة المتأثرة حاليا بالنزاع، من بينهم مقيمون وعائلات تمضي إجازات ومسافرون.

وحض ستارمر هؤلاء على تسجيل وجودهم في أماكنهم، واتباع نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية التي دعت البريطانيين في البحرين والكويت وقطر والإمارات إلى الاحتماء في أماكنهم.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.