الطراز والخوذة والموقع.. تفاصيل جديدة حول إسقاط مقاتلة أمريكية بالكويت

تفاعلت حسابات متخصصة في تحقيقات المصادر المفتوحة عبر منصة "إكس" مع حادثة إسقاط طائرة حربية أمريكية في الكويت صباح اليوم الاثنين، والتي شهدت زخما كبيرا في توثيق لحظات السقوط وقفز الطيارين واشتعال النيران فيها من زوايا متعددة.

تحديد الموقع الجغرافي

وحدد الصحفي كريستيان تريبيرت، من فريق تحقيقات "نيويورك تايمز"، موقع تصوير أحد أبرز المشاهد التي توثق سقوط المقاتلة الحربية واشتعال النيران فيها.

وقال في تغريدة أرفقها بصورة إن زاوية تصوير المقطع تقع عند الإحداثيات (29.337325, 47.648209)، ويقع موقع التحطم التقريبي عند الإحداثيات (29.343545, 47.645204)، وهو موقع يقع في مدينة الجهراء في الكويت.

كما حدد حساب (John Marquee) الموقع الجغرافي لمقطع فيديو ظهر فيه أحد الطيارَين وهو يهبط بمظلته، والذي يقع عند الطريق السريع 70 المعروف محليا بطريق الشيخ صباح السالم الصباح، ويبعد قرابة 7 كيلومترات عن موقع السقوط التقريبي.

طراز المقاتلة وتطابق الخوذة

وحول طراز الطائرة المقاتلة التي تعرضت للسقوط، حلل حساب (Clark Kent) المشاهد البصرية لفيديو الطائرة، وأكد أنها من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، استنادا إلى المحرك المزدوج والمثبتات الأفقية والرأسية والهيكل السفلي.

وقد تقاطع هذا التحليل مع تقارير سابقة أكدت نشر طائرات من الطراز ذاته في منطقة الشرق الأوسط خلال التحشيد قبل توجيه الضربة لإيران.

كما طابق حساب (Abd) صورة الخوذة التي ظهرت بجانب أحد الطيارَين الأمريكيَين اللذين سقطت طائرتهما في الكويت، مع صورة سابقة، وقد تبين أنها تعود للسرب المقاتل 335 التابع للقوات الجوية الأمريكية.

في الوقت ذاته، قد يكون الطيار أو ضابط أنظمة الأسلحة الذي يرتدي الخوذة في الصورة ضمن سرب مختلف، وفق ما يذكره تايلر روغواي رئيس تحرير موقع "ذا وور زون" المتخصص بالشؤون العسكرية.

مقاتلة "إف-15 إي سترايك إيجل"

وتعد "إف-15 إي سترايك إيجل" مقاتلة مزدوجة المهام، مصممة لتنفيذ مهام (جو جو) و(جو أرض)، وتمنحها مجموعة من أنظمة إلكترونيات الطيران والأنظمة الإلكترونية قدرة فائقة على القتال على ارتفاعات منخفضة، وفي الليل أو النهار، وفي مختلف الظروف الجوية، وفق ما يذكره موقع القوات الجوية الأمريكية.

ويعتمد طاقم الطائرة على فردين وهما طيار وضابط أنظمة أسلحة، وخُصصت النماذج السابقة من طائرات (إف-15) لمهام (جو جو)، بينما يُعتبر طراز "إي" (E) مقاتلة مزدوجة المهام، وتتمتع بقدرة عالية على شق طريقها نحو الأهداف عبر مسافات طويلة، وتدمير المواقع الأرضية المعادية، ثم الانسحاب بسلام.

ويستخدم نظام الملاحة في الطائرة جيروسكوب ليزر ونظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) لمراقبة موقع الطائرة بصورة مستمرة، وتوفير المعلومات للحاسوب المركزي والأنظمة الأخرى، بما يشمل خريطة رقمية متحركة في كلتا قمرتي القيادة.

ومن أهم الإضافات في طراز "إف-15 إي" (F-15E) قمرة القيادة الخلفية الخاصة بضابط أنظمة الأسلحة. ومن خلال 4 شاشات، يستطيع هذا الضابط عرض معلومات من الرادار أو أنظمة الحرب الإلكترونية أو مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، ومراقبة حالة الطائرة أو الأسلحة والتهديدات المحتملة، وتحديد الأهداف.

روايات رسمية متقاطعة

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، مشيرة إلى التنسيق مع القوات الأمريكية بشأن الملابسات واتخاذ إجراءات فنية مشتركة.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء في إيران قوله إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية معادية من طراز إف-15 عند الحدود مع الكويت".

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية، تأكيده إسقاط طائرة أمريكية واحدة على الأقل في الكويت، مؤكدا أن طاقم الطائرة تمكن من القفز بسلام.