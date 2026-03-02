قطر: الهجوم الإيراني استهدف بنية تحتية مدنية ولا يمكن أن يمر دون رد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لشبكة "سي إن إن "الأمريكية، الاثنين، إن "الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار الدولي"، معتبرا أن "مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تمر من دون رد"، وأنه "على إيران أن تدفع ثمنا عن هذا الهجوم السافر على شعبنا".

وأكد الأنصاري أن الدوحة لا تُجري حاليا أي تواصل مع الحكومة الإيرانية، مضيفا أنه "في نهاية المطاف سيتم حل هذه الأزمة على طاولة الحوار".

وشدد المتحدث القطري على أن المنشآت البحرية والبرية للطاقة في البلاد "تتمتع بالحماية"، لافتا إلى أن مقاتلات قطرية تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة ومقذوفات أخرى خلال الهجوم، في إطار الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها الدولة.

في المقابل، أعلنت السلطات القطرية ارتفاع عدد المصابين جراء سقوط شظايا الصواريخ الإيرانية إلى 16 شخصا، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية داخل البلاد "مستقرة وآمنة".

وأوضحت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صدر الأحد، أنها سجلت 8 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم إلى 16، إضافة إلى أضرار مادية وُصفت بالمحدودة في مناطق متفرقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد السبت في الدوحة، قال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية اللواء عبد الله خليفة المفتاح إن الفِرق المختصة تعاملت مع 114 بلاغا بسقوط شظايا في مناطق شمالية وجنوبية ووسطى وغربية من البلاد.