إيران تؤكد تراجع حاملة طائرات أمريكية وواشنطن تنفي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن القوات الإيرانية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ كروز، مؤكدا أن الحاملة اضطرت إلى التراجع من موقع عملياتها بعد الهجوم.

وأوضح في بيان عسكري أن الضربة دفعت الحاملة إلى الابتعاد اتجاه جنوب شرق المحيط الهندي، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن الموجة التاسعة من "الوعد الصادق 4″.

وردَّت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق أمس الأحد، على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ بالستية، وكذَّبت القيادة المركزية ما صدر عن الحرس الثوري قائلة إن الصواريخ الإيرانية لم تقترب حتى من حاملة الطائرات الموجودة حاليا في بحر العرب.

من جهة أخرى، أضاف الحرس الثوري أن قاعدة "السالم" الأمريكية في الكويت خرجت من الخدمة بالكامل نتيجة الضربات، مع تدمير 3 بنى تحتية في قاعدة "محمد الأحمد" ضمن هجمات متزامنة استهدفت مواقع متعددة.

وأشار إلى إصابة القاعدة البحرية في ميناء "سلمان" بالبحرين بـ4 طائرات مسيَّرة، مما أدى إلى أضرار في مراكز القيادة والدعم، فضلا عن استهداف مقر إقامة القوات الأمريكية في البحرين بصاروخين بالستيين.

كما أعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز قال إنها لم تمتثل لتحذيرات إيرانية، مؤكدا أنها لا تزال مشتعلة، ومشيرا إلى سقوط 560 بين قتيل وجريح في صفوف العسكريين الأمريكيين جرّاء الهجمات.

تصعيد متدرج

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا إن بيان الحرس الثوري الإيراني يعكس تصعيدا متدرجا في وتيرة الضربات، مع تركيز واضح على استهداف حاملة الطائرات بوصفها هدفا عالي الرمزية.

وأوضح العصا أن الولايات المتحدة أعلنت أن الصواريخ لم تصل إلى الحاملة، لكن الحرس الثوري أكد أن ابتعادها عن مدى الصواريخ يمثل نتيجة مباشرة للضغط العسكري الذي مارسته طهران.

وأضاف أن البيانات الإيرانية المتتالية منذ ساعات الصباح تشير إلى استمرار الضربات على أهداف أمريكية وإسرائيلية، مع إعلان إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيَّرة وبث مشاهد لحطام إحداها.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن استهداف حاملة الطائرات يشكل أبرز تطورات هذا التصعيد، حتى وإن لم تصبها الصواريخ بشكل مباشر.

دلالة عملياتية مهمة

وأشار جوني إلى أن أي تغيير في موقع وجود الحاملة -إن ثبت- يحمل دلالة عملياتية مهمة، لأنه يعكس تأثير الضغط الصاروخي على حركة القطع البحرية الأمريكية في مسرح العمليات.

ورأى أن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز يبعث برسالة تتجاوز البعد العسكري، إذ يضع الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية تحت ضغط المواجهة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.