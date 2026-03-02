الخارجية القطرية: أنظمة الدفاع أسقطت 89 صاروخا إيرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أنظمة الدفاع أسقطت 89 صاروخا إيرانيا من أصل 93 استهدفت قطر، وذلك في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وأضاف الأنصاري في لقاء مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه جرى إسقاط معظم الطائرات المسيَّرة التي بلغ عددها 25 طائرة قبل أن تصيب أهدافها، مشددا على التزام قطر بقضية السلام في المنطقة، وحماية سيادتها من أي اعتداء "مثل الهجمات التي تشنها إيران حاليا".

وأوضح أن الهجمات الإيرانية على قطر لم تستهدف أفرادا أو قواعد أمريكية، مشيرا إلى أنها هددت المناطق السكنية، واستهدفت المطار مرات عدة، والبنية التحتية المدنية والتجارية في البلاد.

وقال الأنصاري "نحن نظل في حالة يقظة" في ضوء التصاعد الواضح للتوترات، لافتا إلى أن بلاده تمكنت من صد جميع الهجمات، وأن القوات العسكرية تبذل جهدها لضمان أن يكون شعب قطر والمقيمون فيها والعالقون في المطار بأمان.

"إيران دولة جارة.. ولكن!"

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الدوحة عملت من كثب في دعم المحادثات بين واشنطن وطهران، التي قادتها عُمان من أجل السلام في المنطقة، مضيفا "قلنا دائما إن دورة العنف في منطقتنا التي بدأت في 2023 إذا تُركت دون احتواء فسوف تمتد لتشمل المنطقة بأكملها".

وأكد أن قطر تعمل بشكل وثيق مع حلفائها في الولايات المتحدة وأصدقائها في المنطقة من أجل الوصول إلى حل سلمي لجميع الخلافات، مشيرا إلى أن الانتقال من المحادثات إلى التصعيد "لم يكن قرارنا".

ووصف الأنصاري إيران بأنها دولة جارة، ولكنَّ بلاده كانت على الدوام لديها مواقف واعتراضات على ما تقوم به في المنطقة.

وأضاف "كنا على خلاف مع إيران لدعمها نظام بشار الأسد، ونؤمن دائما أن جميع جيران بلادنا يستحقون السلام، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر طاولة المفاوضات والعمل المشترك".

16 مصابا بشظايا الصواريخ

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجمات جوية شملت طائرات مسيَّرة وصواريخ كروز، أُطلقت من إيران اتجاه المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، حيث جرى تتبُّعها واعتراضها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء القطرية.

في حين أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان، الأحد، أنها سجلت 8 إصابات جديدة اليوم، ليرتفع عدد المصابين جرّاء سقوط شظايا للصواريخ الإيرانية إلى 16 منذ بدء الهجمات الإيرانية، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة من البلاد.

ولليوم الثاني، واصلت إيران إطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه ما تقول إنها قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وذلك ردا على عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران منذ صباح السبت.