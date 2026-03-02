نشرت منصات إخبارية إيرانية مقطع فيديو قالت إنه يوثّق توابيت تضم جثامين عشرات الفتيات اللواتي قُتلن في قصف إسرائيلي أمريكي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات تحمل اسم "شجرة طيبة" في مدينة ميناب جنوب إيران، يوم 28 فبراير/شباط 2026.

وقال محافظ ميناب إن عدد الطالبات اللواتي لقين حتفهن جراء القصف على مدرسة "شجرة طيبة" بلغ 165 طالبة، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من الفتيات الصغيرات في المراحل الأولى من التعليم الأساسي.

مقبرة جماعية وغضب شعبي

وأظهر الفيديو بحسب المواقع المحلية لقطات لمقبرة جماعية تعمل السلطات في المدينة على تجهيزها لدفن جثامين الطالبات، في مشهد وصفه ناشطون بأنه "صادم وقاس"، في ظل استمرار عمليات البحث والانتشال من تحت الأنقاض.

وفي السياق نفسه، نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية صورة جوية قالت إنها لعمليات حفر وتجهيز قبور جماعية مخصصة لضحايا القصف، وأرفقت الصورة بتعليق مناهض للولايات المتحدة حمل عبارة "هدية ترمب لشعب إيران".

وأثار نشر الفيديو والصورة موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها، إذ تداول مستخدمون وسمي "إيران" و"ميناب"، مسلطين الضوء على أن المقابر الجماعية تضم -وفق تعبيرهم- جثث 165 فتاة لم تتجاوز أعمار معظمهن بين 5 و12 عاما، "لم تتح لهن بعد فرصة رؤية ألوان العالم"، على حد وصف بعض التعليقات.

3 غارات على مدرسة تضم 264 طالبة

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن إسرائيل نفذت، ثلاث غارات متتالية على المدرسة الابتدائية الخاصة بالبنات في ميناب، مشيرة إلى أن المدرسة كانت تضم 264 طالبة مسجلات للعام الدراسي الحالي.