إلغاء 5400 رحلة في 7 مطارات خليجية خلال يومين بسبب الحرب

أُلغيت أكثر من 5400 رحلة جوية خلال يومي الأحد والاثنين في 7 مطارات رئيسية في الخليج العربي، في ظل استمرار إغلاق وفرض قيود على عدد من المجالات الجوية لأسباب أمنية، وفق بيانات ملاحية صادرة عن منصة "فلايت رادار".

وأظهرت البيانات إلغاء أكثر من 3400 رحلة يوم الأحد عبر مطارات دبي الدولي، وآل مكتوم الدولي، وأبو ظبي الدولي والشارقة الدولي في الإمارات، إضافة إلى مطار حمد الدولي في قطر، ومطار الكويت الدولي، ومطار البحرين الدولي.

كما سجل يوم الاثنين إلغاء أكثر من 2000 رحلة من وإلى المطارات ذاتها، في استمرار لتأثر حركة التشغيل الجوي في المنطقة.

وتزامنت هذه الإلغاءات مع صدور إشعارات ملاحية (NOTAM) خلال الأيام الماضية، أظهرت فرض قيود وإجراءات استثنائية على حركة الطيران في عدد من المجالات الجوية الخليجية، ضمن تدابير احترازية مرتبطة بالتطورات الأمنية في الإقليم. وشملت القيود تقليص الحركة في بعض المسارات، وإعادة توجيه رحلات إلى ممرات بديلة، فضلا عن تعليق مؤقت لعدد من الرحلات.

وتُعد مطارات دبي وأبو ظبي والدوحة من أبرز مراكز العبور الجوي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعل أي اضطراب في حركتها ذا تأثير يتجاوز النطاق المحلي. وأفادت شركات طيران عاملة في المنطقة بإعادة جدولة عدد من الرحلات أو دمجها، مع دعوة المسافرين إلى متابعة التحديثات المباشرة بشأن مواعيد الإقلاع والوصول.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر الإقليمي خلال الأيام الأخيرة، وتبادل الضربات والتهديدات بين أطراف عدة، مما دفع عددا من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية في مجالها الجوي تحسبا لأي مخاطر محتملة قد تطال حركة الطيران المدني.

وعادة ما تكون الأجواء من أولى المساحات السيادية التي يُعاد ضبطها في حالات التصعيد، نظرا لحساسية التداخل بين المسارات المدنية والعسكرية.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مؤكدة أنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

وفي الكويت، أفادت السلطات بتعرض محيط مطار الكويت الدولي لاستهدافات إيرانية ضمن التطورات الأمنية الأخيرة، دون أن تصدر حتى الآن حصيلة تفصيلية بشأن الأضرار أو تأثيرها المباشر على مرافق المطار. وأدى ذلك إلى تعليق أو تحويل عدد من الرحلات احترازيا، في إطار إجراءات السلامة الجوية المعتمدة.

أما في الإمارات، فأعلنت شركة طيران الإمارات تعليق جميع عملياتها من وإلى مطار دبي الدولي مؤقتا حتى الساعة الثالثة بعد ظهر الثلاثاء 3 مارس/آذار بتوقيت دولة الإمارات، بسبب إغلاق عدة مجالات جوية في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات تفصيلية من جميع الجهات المختصة بشأن المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار القيود، إلا أن بيانات التتبع الجوي تشير إلى استمرار تغيرات في مسارات الطائرات العابرة للأجواء الخليجية، مع لجوء بعض الرحلات إلى مسارات أطول عبر أجواء بديلة.

ويترقب قطاع الطيران في المنطقة تطورات الساعات والأيام المقبلة، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات التشغيلية طالما بقيت القيود الجوية سارية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية وأمن المسافرين.