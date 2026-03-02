إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال من وصفه بمسؤول الاستخبارات في حزب الله اللبناني حسين مقلد، في غارة شنّها على العاصمة بيروت ليل الأحد، في حين لم يعلق الحزب فورا على ذلك.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم "القضاء على حسين مقلد الذي شغل منصب مسؤول الاستخبارات في حزب الله، في ضربة دقيقة على بيروت ليلة أمس (الأحد)".

وفي سياق تصعيد إسرائيلي متواصل، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان 16 قرية لبنانية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا إياهم إلى إخلاء مبان ادعى أنها تضم بنى تحتية لحزب الله.

ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس خرائط حدد فيها مناطق قال إنها ستتعرض لضربات، كما وجه إنذارا بالإخلاء إلى السكان قرب مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضاف "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

وفجر اليوم الاثنين، شنت إسرائيل غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوبي لبنان، وأسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 149، بحسب وزارة الصحة، في حين تواصلت الغارات الاسرائيلية خلال النهار مستهدفة قرى وبلدات جنوبي البلاد، إضافة إلى بيروت.

وكان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بدفعة صواريخ وطائرات مسيرة "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، واغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي"، في أول هجوم من نوعه منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أكثر من عام من حرب مدمّرة.

ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر مجال عمله في الشق السياسي، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحزب الصواريخ.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية، مؤكدا التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات.

وتترافق الحرب العسكرية مع حرب كلامية عنيفة أيضا، إذ أعلنت إسرائيل أن حزب الله "سيدفع ثمنا باهظا" وأن أمينه العام نعيم قاسم سيلقى مصير المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال تفقده مركز عمليات سلاح الجو الإسرائيلي، "سنضرب حزب الله بقوة، ونعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة حزب الله الإرهابية سيكتشف أن من يسلك طريق خامنئي فإن نهايته مثله".

في المقابل، أكدت طهران أنها أعدّت نفسها لـ"حرب طويلة"، في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الهجوم الذي بدأته بلاده مع إسرائيل على إيران قد يستمرّ أسابيع.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، ما أودى بحياة أكثر من 555 شخصا، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.