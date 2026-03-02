أمير قطر يتلقى اتصالا من بوتين لبحث المستجدات الأمنية بالمنطقة

أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وفي مستهل الاتصال، أعرب بوتين عن تضامن بلاده مع دولة قطر جراء "العدوان الإيراني"، مؤكدا استعداد موسكو لتقديم أي دعم أو مساندة تسهم في تجاوز آثار هذه الاعتداءات وتعزيز أمن قطر واستقرارها.

من جانبه، عبّر أمير قطر عن شكره وتقديره للرئيس الروسي على مشاعره الصادقة وما أبداه من دعم، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ومؤكدا حرص الدوحة على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار والمفاوضات، بما يسهم في خفض حدة التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما جرى أيضا استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.