أكسيوس يكشف كواليس اغتيال خامنئي وتأخير ضربة إيران لأسبوع

كشف موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار- عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل أخرتا الهجوم على إيران لمدة أسبوع، لأسباب عملياتية واستخباراتية.

ووفق الموقع، فقد كان يفترض أن يكون موعد الضربة الأمريكية الإسرائيلية يوم 21 فبراير/شباط الماضي، بعد 4 أيام من انتهاء جولة المفاوضات الثانية بين واشنطن وطهران.

وحول أسباب تأجيل الهجوم، أفاد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بأن سوء الأحوال الجوية في المنطقة كان أحد أبرز الأسباب، في حين قال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن التأخير كان بسبب الحاجة إلى تنسيق أفضل مع الجيش الإسرائيلي.

وقال أكسيوس إن الضربة الافتتاحية صُممت لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأبنائه، إضافة إلى تجمعات لكبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك اجتماع روتيني يُعقد كل يوم سبت، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير.

كواليس اغتيال خامنئي

وتطرق الموقع الأمريكي إلى كواليس استهداف خامنئي، إذ كشف عن تزايد قلق مسؤولي المخابرات الإسرائيليين والأمريكيين -في الأسبوع الفاصل بين الموعدين الفعلي والمخطط له للضربة- من احتمال انتقال المرشد الإيراني من مقر إقامته إلى ملجأ تحت الأرض.

وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي إن الولايات المتحدة وإسرائيل أرادتا إرسال إشارة إلى عدم وجود ضربة وشيكة، حتى يشعر خامنئي بالأمان.

في حين أوضح أكسيوس -نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– أن عدم اختباء خامنئي تحت الأرض كان مفاجئا.

"المفاوضات لم تكن خدعة"

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن محادثات جنيف كانت تسعى إلى إطالة الوقت، بهدف إقناع الإيرانيين أن الدبلوماسية لا تزال هي المسار الرئيسي لترمب.

في حين رفض مسؤولان أمريكيان وصف محادثات جنيف بأنها خدعة، وقال مسؤول إسرائيلي ثان إن المفاوضات كانت جادة، مضيفا لأكسيوس أن "ترمب لو رأى تقدما ملموسا في جنيف، لكان بإمكانه تأجيل الضربة مرة أخرى".

وكشف أكسيوس عن أن المحادثات تضمنت مقترحا أمريكيا نهائيا، وأشار -نقلا عن المسؤولين الأمريكيين- إلى أن مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر عرض على الإيرانيين تجميد التخصيب لمدة 10 سنوات والسماح لهم بتخصيب رمزي بعد ذلك، وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة عرضت تزويد إيران بالوقود النووي مجانا لتلبية احتياجاتها المدنية.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد الإيراني خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.