6 دول تعلن استعدادها لتأمين مضيق هرمز

أعلنت 6 دول في بيان مشترك لها، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، أنها مستعدة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز وضمان مرور السفن فيه.

وأدانت الدول الست في بيانها الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج، ودعت لوقف فوري للهجمات على منشآت النفط والغاز في المنطقة.

كما أكدت الدول الموقعة أنها ستتخذ خطوات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، وستعمل على دعم الدول الأكثر تضررا عبر الأمم المتحدة.

الضغوط على اليابان

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة تقوم بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للولايات المتحدة، اليوم الخميس، وتسعى خلالها للحفاظ على المكانة الجيدة التي تحظى بها لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على الرغم من تردّدها سابقا في إشراك اليابان في تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان، الأربعاء، إنها تعتزم أن تكون "صريحة جدا" مع ترمب، وأضافت "نفعل ما بوسعنا ضمن حدود القوانين اليابانية، وما يمكننا فعله سنفعله، وما لا يمكننا فعله لن نفعله".

وتعد اليابان رابع اقتصاد في العالم، كما أنّها خامس أكبر مستورد للنفط، وتحصل على حوالي 95% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ويمر 70% من هذه الإمدادات في مضيق هرمز.

وقالت تاكايتشي "في ضوء التطورات الأخيرة، يجب على الطرف الآخر أن يكون على دراية تامة بالإطار القانوني الياباني".

يشار إلى أن إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج يعد أمرا حساسا سياسيا في اليابان -المسالمة رسميا- حيث يدعم العديد من الناخبين دستور العام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، الأحد الماضي، حلفاءه، ومن بينهم اليابان، بالإضافة إلى الصين التي تعتبر الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، إلى تقديم مساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا، والذي يمرّ عبره عادة خمس إنتاج النفط العالمي.

الضغوط على الناتو

من جانب آخر، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته عن تفاؤله بشأن إمكانية حل الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحلفاء الأوروبيين حول مضيق هرمز.

وقال روته اليوم الخميس "أنا على ثقة أن الحلفاء -كما هو معتاد- سوف يفعلون كل شيء لدعم مصلحتنا المشتركة"، وأضاف في حديثه للصحفيين في بروكسل "الجميع يتفقون على أنه لا يمكن استمرار إغلاق المضيق، ويجب فتحه في أسرع وقت ممكن، هذا أمر مهم للاقتصاد العالمي".

وكان ترمب قد أشار، الأحد الماضي، إلى أن الناتو ربما ينتظره مستقبل" سيء للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق، ومع ذلك، استبعدت الدول الأوروبية على الفور مشاركتها في أي عملية محتملة لتأمين شحنات الوقود.

الموقف الإيراني

من جهتها، أعلنت إيران أنها تدرس فرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، وأنه يجري دراسة إعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" شبه الرسمية اليوم الخميس، عن عضو بالبرلمان لم تسمه.

وأوضحت الوكالة أن المشروع ينص على إلزام الدول التي تستخدم مضيق هرمز كممر آمن لحركة الملاحة البحرية ونقل الطاقة والأمن الغذائي على دفع رسوم عبور وضرائب لإيران.

كما نقلت الوكالة عن محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني قوله "سنضع نظاما جديدا لمضيق هرمز".

يذكر أن إيران أعلنت في 2 مارس/آذار الجاري، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، وذلك ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.