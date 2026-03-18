119 ألف سوري يعودون من لبنان خلال الحرب

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بعودة نحو 119 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم منذ اندلاع المواجهة الحالية بين إسرائيل وحزب الله في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء عن بيانات تتبع النزوح التي تنشرها المنظمة أنه "حتى 17 مارس/آذار الجاري، دخل 125784 شخصا إلى سوريا من لبنان منذ بدء القتال هناك، من بينهم نحو 119 ألف سوري في لبنان".

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من نصف مليون سوري من لبنان العام الماضي، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2024، الذي كان مدعوما من إيران وحزب الله.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري بدأ حزب الله استهداف مواقع عسكرية لإسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعلى اغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي ضمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الجارية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل غارات جوية كثيفة على لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة أكثر من 2200 آخرين. وسجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم على سجلات النازحين، وفق السلطات، ويقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في نحو 600 مركز إيواء جماعي.