وزير إسرائيلي: الحرب على إيران نعمة عظيمة لنا

اعتبر وزير إسرائيلي الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "نعمة عظيمة" لإسرائيل، بعد مرور نحو 3 أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زئيف إلكين، عضو حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا ينبغي أن يدور النقاش حول موعد انتهاء الحرب، بل حول كيفية إطالة أمدها وتعميق الضرر الناجم عنها".

وأضاف إلكين في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي "كل يوم من أيام هذه الحملة نعمة عظيمة لدولة إسرائيل".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إلكين عضو في المجلس الوزاري الأمني المسؤول عن الموافقة على العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا ضربات على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أشعل فتيل حرب اجتاحت الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.

واليوم الخميس، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأنه لا يوجد "إطار زمني" محدد لإنهاء الحرب على إيران. وقال للصحفيين: "في نهاية المطاف، سيعود القرار إلى الرئيس ليقرر متى سنقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه'".