وزير إسرائيلي: الحرب على إيران نعمة عظيمة لنا

Portrait of Israeli politician and Minister of Jerusalem Affairs and Minister of Environmental Ze'ev Elkin (or Zeev Elkin) at the annual Government Press Office's (GPO) Civil New Year's toast at the Inbal Hotel, Jerusalem, Israel, December 20, 2016. (Photo by Dan Porges/Getty Images)
زئيف إلكين: لا ينبغي أن يدور نقاش حول موعد انتهاء الحرب (غيتي-أرشيف)
Published On 19/3/2026

اعتبر وزير إسرائيلي الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "نعمة عظيمة" لإسرائيل، بعد مرور نحو 3 أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زئيف إلكين، عضو حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا ينبغي أن يدور النقاش حول موعد انتهاء الحرب، بل حول كيفية إطالة أمدها وتعميق الضرر الناجم عنها".

وأضاف إلكين في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي "كل يوم من أيام هذه الحملة نعمة عظيمة لدولة إسرائيل".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إلكين عضو في المجلس الوزاري الأمني المسؤول عن الموافقة على العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا ضربات على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أشعل فتيل حرب اجتاحت الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.

واليوم الخميس، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأنه لا يوجد "إطار زمني" محدد لإنهاء الحرب على إيران. وقال للصحفيين: "في نهاية المطاف، سيعود القرار إلى الرئيس ليقرر متى سنقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه'".

المصدر: الفرنسية

