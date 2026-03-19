12 دولة عربية وإسلامية تدين الهجمات الإيرانية وتطالب بوقفها فورا

أدان وزراء خارجية كل من قطر، وأذربيجان، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وباكستان، والسعودية، وسوريا، وتركيا، والإمارات، الاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول في المنطقة، خلال اجتماعهم الوزاري التشاوري الذي عقد أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن الاعتداءات الإيرانية شملت إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية، مؤكدين أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وأكد الوزراء -في بيانهم- حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، كخطوة نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الاجتماع على أن مستقبل العلاقات مع إيران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القدرات العسكرية لتهديد دول المنطقة، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، بما يشمل وقف أي هجمات أو أعمال استفزازية، والامتناع عن دعم وتسليح المليشيات في الدول العربية، وعدم تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.

كما أعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة، وأدانوا العدوان الإسرائيلي على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.

واختتم البيان بتأكيد الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف لمتابعة التطورات، وتقييم المستجدات، واتخاذ التدابير المشروعة لحماية أمن واستقرار وسيادة دولهم ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.

وأعلنت قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين -أمس الأربعاء- تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران، في حين أدانت عدد من العواصم العربية الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر.