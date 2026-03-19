هل تغير إيران قواعد الاشتباك مع استهداف بنيتها التحتية؟

أكد الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار أن طهران حرصت منذ البداية على عدم إطلاق ردود مدمرة ضد منشآت الغاز والمصافي النفطية والكهرباء في مناطق مثل بوشهر "لكي لا تعطي مبررا للعدو"، على حد وصفه.

وأضاف، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الردود الإيرانية خلال الأيام العشرين الماضية على الاستهدافات كانت "سريعة ومهمة ومدمرة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية محسوبة تعكس "نبض الشارع والجيش والحرس".

ووفقا لعباس خامه يار، فإن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول عدم ضبط النفس إذا ما استهدفت البنية التحتية مرة أخرى، تعكس هذه السياسة المتزنة والحازمة، وفق تعبيره.

وشدد على أن هذه السياسة تجمع بين الانضباط العسكري والعقلانية السياسية، مؤكدا أن إيران توازن بين منع التصعيد المفتوح وحماية مصالحها الحيوية.

ووصف الدبلوماسي الإيراني ردود طهران على استهداف منشأة بارس الجنوبي بأنها "تطور تدريجي يثبت القدرات التكنولوجية ويكسر الروايات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف "المعركة تأخذ منحى آخر، وربما تكون إشارة لهدوء نسبي مستقبلي لكن وفق شروط إيران".

"ردود الخليج عقلانية"

وأشار خامه يار إلى أن استهداف إيران لدول الخليج قد يثير مخاوف البعض، لكنه رأى أن بعض الدول الخليجية تتصرف بعقلانية، معتمدة على التاريخ المشترك والمواقف السابقة لإيران.

واعتبر أن العلاقة مع كل من قطر وعُمان والكويت مثالا جيدا على العلاقات الثنائية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والثقة المتبادلة مع إيران تساعد على تهدئة الموقف، قائلا إن "الأمن الإقليمي الجماعي هو النقطة الأهم والمجدية للاستقرار والثبات في هذه المنطقة".

وشدد على أن إيران قادرة على الرد بشكل محسوب، وأن التوتر الحالي يمر ضمن حدود الانضباط العسكري والدبلوماسي، في وقت يبدو فيه أن العقلانية الخليجية تسهم في منع أي تصعيد مفتوح، مع الحفاظ على استقرار المنطقة على المدى القصير.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل بالحرب إذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل، الأربعاء، مصفاة عسلوية النفطية وحقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران والذي تتقاسمه إيران وقطر.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن أمس الأربعاء أنه يعتزم استهداف 5 منشآت نفطية بدول عربية في المنطقة، ردا على قصف طال مرافق إيرانية للطاقة، كما أصدر "تحذير إخلاء" للمنشآت والمناطق المحيطة.

وإثر استهداف منشآت طاقة في إيران ودول خليجية، سجلت أسعار النفط، الخميس، ارتفاعا بنحو 7%، لتتجاوز 114 دولارا للبرميل، كما قفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 23%.