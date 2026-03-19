"مقذوف" يستهدف سفينة قبالة سواحل الإمارات واندلاع حريق على متنها

أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم الخميس- بإصابة سفينة بمقذوف "مجهول" أثناء إبحارها بالقرب من مضيق هرمز الإستراتيجي.

وأوضحت الوكالة أنها تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق على متن السفينة إثر تعرضها للضربة قبالة ميناء خورفكان التابع لإمارة الشارقة، والذي يعد أحد أهم المعابر العالمية لناقلات النفط العملاقة.

ويأتي هذا الحادث بعد 48 ساعة فقط من إعلان الحرس الوطني الإماراتي حادث تصادم وقع -الثلاثاء الماضي- في المنطقة ذاتها بين سفينتين، إحداهما ناقلة النفط "أدالين".

وأكدت السلطات الإماراتية تمكن خفر السواحل من إجلاء طاقم الناقلة المكون من 24 فردا ونقلهم إلى ميناء خورفكان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة الثانية أو مصيرها.

وتشهد هذه المنطقة -القريبة من مضيق هرمز- حالة من التأهب الأمني في ظل تزايد الحوادث البحرية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية ومنشآت الطاقة، مما يضع أمن إمدادات النفط العالمية تحت المجهر.