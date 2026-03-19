مقتل 3 فلسطينيات جراء سقوط شظايا صاروخية بالضفة الغربية

قُتلت 3 نساء فلسطينيات في الخليل بالضفة الغربية المحتلة -أمس الأربعاء- جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية على صالون تجميل نسائي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها "تعاملت مع ثلاث حالات وفاة" لمواطنات جراء سقوط شظايا صاروخ على بلدة بيت عوا بالخليل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الجمعية أن طواقمها وطواقم إسعاف بلدية دورا تعاملوا أيضا مع 13 إصابة، من بينها إصابتان حرجتان، والباقي ما بين متوسطة وطفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي ومستشفيات الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات، مما أسفر عن مقتل السيدات الثلاث وإصابة أخريات بجروح، بعضهن وُصفت إصابتهن بالحرجة، بحسب "وفا".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات في "كرفان" مصنوع من المعدن، بجانب منزل في بلدة بيت عوا.

وذكرت المصادر ذاتها أن شظايا صاروخية سقطت في عدة مواقع من محافظة الخليل، من ضمنها مدينة الخليل وبلدة دير سامت.

وكانت إيران قد أعلنت إطلاق دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي -بعد منتصف الليل- بمقتل شخص جراء تلك الهجمات، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سقوط الشظايا والرؤوس المتفجرة سبّب دمارا في تل أبيب.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، تعاملت إدارة هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني مع سقوط شظايا وبقايا صواريخ ومقذوفات في عدد من مدن الضفة الغربية، وقد نجمت عنها إصابات وأضرار في الممتلكات.