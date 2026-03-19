مصر: ندين عدوان إيران على الخليج ولن ندخل في أي تحالف عسكري

قال وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان إن بلاده لن تكون طرفا في أي تحالف عسكري ضد دولة في المنطقة، لكنها مستعدة في الوقت ذاته لدعم أشقائها العرب بكل ما يُطلب منها، موضحا أن دول الخليج لم تطلب أي دعم عسكري حتى الآن.

وأضاف رشوان -في تصريحات للجزيرة مباشر- أن مصر تدين بالكامل ما وصفه بـ"العدوان الإيراني على دول الخليج"، مشددا على تضامنها التام مع الدول العربية الشقيقة، في ظل تصعيد عسكري متسارع استهدف منشآت حيوية في المنطقة.

وتابع أن الموقف المصري واضح منذ اللحظة الأولى، ويقوم على الإدانة الكاملة لأي اعتداء مع استعداد القاهرة لدعم أمنها القومي بكل الوسائل الممكنة.

وأوضح وزير الإعلام المصري أن مصر تتحرك على مسارين متوازيين:

الأول يتمثل في الإدانة الصريحة والتضامن الكامل مع الأشقاء.

الثاني في مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب.

وأشار رشوان إلى أن القاهرة حذرت -منذ بداية الأزمة- من خطر انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وإيران لاحتواء الأزمة.

تداعيات خطيرة

وحذر وزير الإعلام المصري من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي جراء استهداف منشآت الطاقة، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي يهدد بإشعال أزمة طاقة عالمية في منطقة تمثل نحو ربع إنتاج النفط والغاز، وأن أي توسع في ضرب هذه المنشآت سيضر بالجميع دون استثناء.

وأكد أن الحفاظ على استقرار المنطقة أولوية إستراتيجية، وأن استهداف منشآت الطاقة ليس في مصلحة أي طرف.

وحذر رشوان من أن امتداد التصعيد إلى البحر الأحمر أو مضيق باب المندب سيؤدي إلى أزمة عالمية أشد من مجرد حرب إقليمية.

وأكد أن العالم يقف على حافة مرحلة خطيرة، وشدد على أن الحل يكمن في إيقاف التصعيد والعودة إلى التفاوض والدبلوماسية، محذرا من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق على المستوى الدولي.

إعلان

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، قال رشوان إن ضرب منشآت الطاقة يعقّد فرص العودة إلى المفاوضات، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تتعرض لضغوط دولية متزايدة لاحتواء الموقف.

وفي الشأن الداخلي، كشف رشوان أن الحكومة المصرية شكلت لجنة دائمة لإدارة الأزمة، تتابع جميع السيناريوهات المحتملة، بما فيها إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على سلاسل الإمداد والطاقة، وأكد وجود مخزون كافٍ من السلع الأساسية.