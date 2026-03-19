مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: الحرب فُرضت علينا ولا يمكن لأحد أن يطالبنا بوقفها

دافع العميد إبراهيم جباري مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن الضربات التي طالت منشآت في دول الخليج، معتبرا أن وجود قواعد أمريكية في تلك الدول يجعلها جزءا من المواجهة العسكرية، في وقت لوّح فيه بإمكانية إغلاق مضيق هرمز وتصعيد العمليات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

واعتبر جباري، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن دعوة الأمم المتحدة لإيران بوقف استهداف الدول المجاورة تتجاهل الهجمات التي يقول إن بلاده تعرضت لها.

وتساءل عن غياب المواقف الدولية خلال استهداف ما وصفها بمناطق مدنية، قائلا "أين كانوا؟ لماذا خلال الأيام الماضية لم يحضروا ويتحدثوا عندما الأمريكيون والصهاينة هاجمونا وقتلوا الأطفال في ميناب؟".

وأكد جباري أن وجود قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج هو العامل الحاسم في استهداف تلك الدول، مشيرا إلى أن هذه القواعد استُخدمت في شن هجمات على إيران.

ورأى أن استمرار هذا الوضع يبرر استهداف تلك المواقع، معتبرا أن "القواعد الأمريكية هي الهدف"، وأن الرد الإيراني يأتي في سياق مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، الخميس، تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها العشرين.

رسالة لدول الخليج

ووجّه جباري دعوة إلى دول الخليج لإخراج القوات الأمريكية من أراضيها، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب التصعيد.

وأضاف أن استمرار وجود هذه القواعد يعني بقاءها ضمن دائرة الاستهداف، مؤكدا أن "إخراج أمريكا من المنطقة" كفيل بإنهاء إسرائيل.

وفي ملف الملاحة، اعتبر جباري أن مضيق هرمز أصبح جزءا من ساحة الحرب، مشيرا إلى أن المرور عبره بات محفوفا بالمخاطر.

كما انتقد دعوة دونالد ترمب لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة، متسائلا "إذا كنت صاحب قوة كيف تذهب نحو الأوروبيين لمساعدتك؟".

وأكد جباري أن إيران لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية حتى الآن، مشيرا إلى امتلاكها مخزونا كبيرا من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال "مستودعاتنا مليئة بالصواريخ والطائرات المسيرة.. لم نظهر حتى 20% من قدرتنا"، مضيفا أن أي هجوم إضافي سيُقابل برد "أقوى وأقسى".

وشدد على أن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، قائلا "لا يمكن لأمريكا أن تأخذ هذه المنطقة منا".

الدفاعات الجوية والرد الصاروخي

وفي ما يتعلق بالهجمات الجوية، أشار جباري إلى أن الدفاعات الإيرانية أسقطت عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة.

وقال "حوالي 125 طائرة مسيرة قمنا بإسقاطها"، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية تخترق الدفاعات المعادية "إذا أطلقنا 20 صاروخا فإن 19 صاروخا منها تصل إلى النقاط المطلوبة".

وفي الوقت ذاته، قلّل جباري من تأثير الاغتيالات التي طالت قادة إيرانيين، معتبرا أنها لا تؤثر على بنية النظام أو قدرته على الاستمرار.

وأضاف "إذا ما قمتم باغتيال أحد القادة سوف يتم تعيين 10 بدلا منه"، مشيرا إلى أن هذه العمليات تزيد من تماسك الجبهة الداخلية.

ومضى يقول "الاغتيالات لن تؤثر على إرادتنا"، مشيرا إلى استمرار المواجهة "حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.