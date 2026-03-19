ماكرون يقترح هدنة تحمي "البنى التحتية المدنية" خلال الحرب

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- هدنة في الهجمات على البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط ولاسيما في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه تواصل مع نظيره الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب ماكرون في منشور على منصة أكس: "من مصلحة الجميع وقف الضربات على البنى التحتية المدنية في أقرب وقت، ولاسيما منشآت الطاقة والمياه". وكشف أنه تواصل مع الرئيس الأميركي وأمير دولة قطر بعد الضربات التي استهدفت "مواقع لإنتاج الغاز في إيران وقطر".

وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة إبقاء "السكان المدنيين وحاجاتهم الأساسية -فضلا عن أمن إمدادات الطاقة- بمنأى عن التصعيد العسكري".

وكان ماكرون قال -في تصريحات للصحفيين الثلاثاء- إن بلاده لن تشارك على الإطلاق في أي عمليات لفتح مضيق هرمز، تعليقا على دعوة ترمب إلى تشكيل تحالف لتأمين المضيق.

وأكد ماكرون -قُبيل اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الفرنسي بشأن الوضع في إيران والشرق الأوسط- أنهم يواصلون دراسة نتائج العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة والإجراءات الانتقامية الإيرانية، والتي تؤثر على العديد من دول المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.