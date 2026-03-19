غارات إسرائيلية جنوب لبنان وحزب الله يقصف كريات شمونة

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على بلدات جنوبي لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بصليات صاروخية.

وأفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة ميفدون في جنوب لبنان، وذلك ضمن التصعيد العسكري المستمر في المناطق الحدودية.

كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية محيط بلدة الخيام ومحيط مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 40 من العاملين في المجال الطبي جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الجاري.

وأمس الأربعاء، قالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على بيروت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وتدمير مبنى مؤلف من 10 طوابق.

وخلال 8 ساعات، استهدفت إسرائيل 4 مبان في أحياء يقطنها عدد كبير من السكان بالعاصمة بيروت.

وأصابت الغارات الجوية في بيروت مباني تقع على مسافة قريبة من وسط المدينة ومن مقر الحكومة اللبنانية.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأنه قصف في بيروت أصولا تابعة لمؤسسة القرض الحسن، التي يديرها حزب الله، وأن البحرية الإسرائيلية استهدفت عناصر من حزب الله في المدينة، من دون تحديد المواقع بدقة.

عزل جنوب الليطاني

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الجسور فوق نهر الليطاني التي تربط جنوب لبنان ببقية البلاد، مما أسفر عن تدمير جسرين على الأقل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه استهداف الجسور على نهر الليطاني لمنع حزب الله من نقل المقاتلين والأسلحة، على حد زعمه، وجدد تحذيره للسكان بضرورة مغادرة الجنوب.

وتتزايد المخاوف في لبنان من أن يؤدي عزل جنوبه عن بقية البلاد إلى تمهيد الطريق لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية.

إعلان

من جهتها، أدانت 12 دولة عربية وإسلامية عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية، مؤكدة دعم واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

هجمات حزب الله

في المقابل، دوّت صفّارات الإنذار الجوي مساء الأربعاء من شمال إسرائيل إلى جنوبها، إثر رصد إطلاق صاروخ أو أكثر من لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ متوسطة المدى من حزب الله في لبنان.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من لبنان اعتُرض في أجواء مدينة أسدود الساحلية في الجنوب.

من جهته، أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بصليات صاروخية، و6 دبابات في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

ومساء الأربعاء، أعلن حزب الله تنفيذ 33 عملية عسكرية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية، استهدفت أهدافًا عسكرية إسرائيلية شملت مواقع وتجمعات جنود وقواعد ومرابض مدفعية، إضافة إلى مستوطنتين وشركة صناعات عسكرية.

وشملت العمليات استهداف قاعدتين وثكنتين عسكريتين، و5 مواقع حدودية، و10 مدن ومستوطنات في مناطق متفرقة، إضافة إلى 15 تصديا لمحاولات تقدم للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

استهدافات وخسائر

وأضاف أن عملياته أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، شملت استهداف 21 تجمعا لعناصره، ووحدتين استيطانيتين، ومصنعا عسكريا، وآلية عسكرية، ومحلقة، ومربض مدفعية.

وبدأت إسرائيل في الثاني من مارس/آذار الجاري عدوانا جديدا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ الثاني من مارس/آذار الجاري وحتى أمس الأربعاء، عن مقتل 968 شخصا إضافة إلى 2432 مصابا، بينهم 116 طفلا و77 امرأة، في حين بلغ عدد الأطفال الجرحى 356 والنساء 403، وفق بيانات وزارة الصحة.