كيف تدهورت جودة الهواء في طهران بعد قصف المصافي؟

TEHRAN, IRAN - MARCH 8: Plumes of smoke rise over the oil depot tanks hit by joint Israel-U.S. over night in a station north west of the capital on March 8, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attack on Iran that began on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images)
أعمدة الدخان تتصاعد من خزانات مستودع للنفط في طهران عقب ضربة جوية مارس/آذار (غيتي)
Published On 19/3/2026

كشفت صور الأقمار الصناعية وتحليل بيانات جودة الهواء عن تدهور ملحوظ في الغلاف الجوي فوق طهران ومحافظة ألبرز، إثر الضربات التي استهدفت مستودعات ومصافي النفط في التاسع من مارس/آذار.

وأظهرت تحليلات وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة لبيانات القمر الصناعي (Sentinel-5P) ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكبريت (SO2) يوم 12 مارس/آذار إلى 5 أضعاف مستوياتها المعتادة، وهو مؤشر خطير يرتبط باحتراق الوقود الأحفوري، كما سجل التحليل زيادة في الأوزون الأرضي (O3) بنسبة 15%.

في المقابل، انخفض ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 30%، وهو تراجع يعود إلى توقف حركة السير وتباطؤ النشاط الصناعي في المنطقة المستهدفة.

ارتفاع الأوزون الأرضي في طهران، وهو ملوث ثانوي يتكون قرب سطح الأرض (الجزيرة)
زيادة واضحة في مؤشرات الأوزون الأرضي بعد الهجمات على مصافي النفط في طهران (الجزيرة)

ويُعَد ارتفاع الأوزون الأرضي مؤشرا مقلقا، لأنه ملوث ثانوي يتكون قرب سطح الأرض عندما تتفاعل الملوثات مع أشعة الشمس، ويمكن أن يؤدي إلى تهيّج الرئتين وصعوبة التنفس وتفاقم نوبات الربو.

وتوثّق صور شركة "بلانيت" الفضائية تصاعد غيوم سوداء كثيفة فوق مصفاة طهران جنوب العاصمة، وفوق مستودعات شهران في الشمال، وبحسب التحليل، بلغت مساحة الغيمة فوق مصفاة طهران 5 كيلومترات مربعة، مقابل كيلومتر مربع واحد فوق مستودعات شهران.

صور فضائية تظهر الدخان الكثيف في سماء طهران بعد الهجوم على مصفاة شهران بالعاصمة الإيرانية (بلانيت لابس)

ومنذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، تعرضت 4 منشآت نفطية في محيط العاصمة للقصف، مما ضاعف حجم التأثير البيئي للحرائق.

ويُمثل الارتفاع الشديد في تركيز ثاني أكسيد الكبريت، الناتج بصورة رئيسية عن احتراق الوقود الأحفوري، مصدر تهديد مباشر للجهاز التنفسي، وتزداد خطورته على الأطفال وكبار السن والمرضى.

غيمة سوداء بمساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة تشكّلت في سماء طهران بعد القصف (بلانيت لابس)

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندمير، من خطورة الأمطار الحمضية أو "المطر الأسود" على صحة السكان، وأشار إلى انبعاث كميات ضخمة من المواد السامة، ووجّه دعوته للسكان من أجل البقاء داخل المنازل، أو استخدام الكمامات عند الخروج.

وتؤكّد هذه المؤشرات في مجملها امتداد تداعيات القصف لتشمل تغييرات بيئية خطيرة. وإزاء ذلك، طالبت منظمة حماية البيئة الإيرانية جميع المواطنين بتجنب الأماكن المفتوحة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ونقلت وكالة "إرنا" عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان تحذيره من التلوث، مع حث المواطنين والفئات الحساسة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل التعرّض للهواء السام.

المصدر: الجزيرة + وكالات

