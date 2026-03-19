قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

قُتل شخص وأصيب آخرون -اليوم الخميس- إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في تل أبيب، بعد إعلان إيران استهداف إسرائيل بموجة صاروخية جديدة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 3 بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في بلدة جلجولية وسط إسرائيل.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا ورؤوسا متفجرة سقطت في مواقع عدة بمنطقة الشارون شمال تل أبيب.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بوجود عالقين في مبنى تعرض للدمار في منطقة تل أبيب إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا سقط على مبنى في وسط إسرائيل، وسط انتشار فرق الدفاع المدني.

وجاء ذلك بعد أن دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب إثر إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وتُعد هذه الرشقة الصاروخية الـ11 التي تطلقها إيران على إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 3834 شخصا منذ بداية الحرب على إيران بهجمات صاروخية أو مسيّرات، بينهم 74 يتلقون العلاج حاليا.

وقُتل 14 إسرائيليا منذ بداية الحرب بالهجمات الإيرانية، بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب.

والليلة الماضية، شنت إيران هجوما عنيفا بصواريخ انشطارية على إسرائيل، أسفر عن سقوط قتيلين ووقوع أضرار كبيرة في محطة قطار وسط تل أبيب، فضلا عن دمار في مبانٍ وسيارات بمنطقة حولون جنوب تل أبيب.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما كبيرا على مواقع سقوط الصواريخ، وتحظر نشر أي فيديوهات توثقها إلا بإذن رسمي، كما تفرض تكتّما شديدا فيما يتعلق بالخسائر البشرية الناجمة عن سقوطها.