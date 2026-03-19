الحرب على إيران.. حصيلة القتلى والجرحى بالأرقام

لقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون منذ اندلاع المواجهة العسكرية الشاملة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وسجلت إيران الحصيلة الأكبر من القتلى، بينما أعلنت إسرائيل عن إصابة قرابة 4 آلاف شخص وسط تعتيم عسكري صارم على حجم الخسائر.

نزيف بشري

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) -مقرها الولايات المتحدة– بمقتل 3114 شخصا في إيران، بينهم 1354 مدنيا ومن ضمنهم 207 أطفال.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل هجمات أمريكية وإسرائيلية أدت لمقتل مئات المسؤولين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بينما تشير تقديرات رسمية إيرانية أخرى إلى مقتل 1332 شخصا على الأقل.

وفي لبنان، أكدت السلطات مقتل 968 شخصا في غارات إسرائيلية، بينهم أكثر من 100 طفل وفق منظمة الصحة العالمية.

كما سقط 60 قتيلا في العراق معظمهم من الحشد الشعبي، و3 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة جراء ضربة صاروخية إيرانية.

تعتيم في إسرائيل

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 3924 شخصا منذ بدء عملية "زئير الأسد".

وأوضحت أن المستشفيات استقبلت 177 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، لا يزال 79 منهم يتلقون العلاج في حالات تتراوح بين الحرجة والطفيفة.

وتشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى مقتل 16 إسرائيليا، بينما وثقت خدمة الإسعاف مقتل 15 شخصا، بينهم 9 في هجوم صاروخي على "بيت شيمش" وجنديان في جنوب لبنان.

ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة مشددة على وسائل الإعلام لمنع نشر خسائر الرد الإيراني وهجمات حزب الله.

اتساع رقعة المواجهة

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 من جنوده، 7 منهم خلال العمليات على إيران و6 في تحطم طائرة بالعراق، كما سقط قتلى في دول خليجية وعربية، حيث سجلت الإمارات 8 قتلى، والكويت 6 قتلى، وسوريا 4 قتلى، وكل من السعودية والبحرين قتيلين، وسلطنة عمان 3 قتلى.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.