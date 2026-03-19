البنتاغون يطلب أكثر من 200 مليار دولار لدعم حرب إيران

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) طلبت من البيت الأبيض السعي للحصول على تمويل من الكونغرس يتجاوز 200 مليار دولار لدعم الحرب في إيران، في طلب ضخم قد يواجه معارضة سياسية واسعة.

ويهدف الطلب، وفق مصادر مطلعة، إلى تعويض النقص في الذخائر وتعزيز الإنتاج العسكري بعد استهلاك كميات كبيرة خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية على آلاف الأهداف خلال الأيام الماضية، أكثر من كونه تمويلا مباشرا للعمليات الجارية.

ولم يحسم بعد حجم المبلغ الذي سيطلبه البيت الأبيض رسميا من الكونغرس، في ظل شكوك داخل الإدارة بشأن إمكانية تمرير حزمة بهذا الحجم.

ومن المتوقع أن يثير الطلب معركة سياسية حادة، خاصة مع انتقادات من الديمقراطيين للحرب على إيران، مقابل دعم حذر من الجمهوريين دون توافق واضح على آلية الإقرار، بحسب الصحيفة.

وتأتي هذه الخطوة رغم تعهدات سابقة للرئيس دونالد ترمب بالحد من الانخراط العسكري الخارجي، وبعد إنفاق نحو 188 مليار دولار على الحرب في أوكرانيا خلال السنوات الماضية.

وبحسب مسؤولين، تجاوزت كلفة الحرب في إيران 11 مليار دولار في أسبوعها الأول، ما دفع الإدارة إلى إعداد طلب تمويل إضافي لضمان استمرار جاهزية الجيش وتعويض المخزونات المستنزفة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، حذر خبراء من أن زيادة التمويل لن تعني بالضرورة تسريع إنتاج الأسلحة، بسبب قيود في العمالة والقدرات الصناعية، مما قد يعقّد جهود تلبية الطلب العسكري المتزايد.