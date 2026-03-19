عاجل | مراسلة الجزيرة: نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا في طابق محصن تحت الأرض تحسبا لإطلاق دفعات صاروخية خلال خطابه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية، بعد مرور 20 يوماً فقط على بدء الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها".

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي -عقده في طابق محصن تحت الأرض، بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية مزدوجة من إيران وحزب الله باتجاه شمالي إسرائيل- أن بلاده "تنتصر في الحرب، بينما تُباد إيران".

من جانبه، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الجيش رصد إطلاق صواريخ من إيران وجنوب لبنان خلال خطاب نتنياهو، في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المستوى السياسي تلقى تقييماً جديداً يفيد بأن النظام الإيراني لا يبدي، في الوقت الراهن، أي مؤشرات على الاستسلام، وليس قريباً من الانهيار.

وأكد نتنياهو أن ترسانة الصواريخ والمُسيرات الإيرانية تتعرض لـ "تدهور هائل" وسيتم تدميرها، دون أن يُقدّم أي دليل على ادعائه بأن إيران فقدت القدرة على صناعة صواريخ جديدة أو تخصيب اليورانيوم.

وأشار نتنياهو إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر أسطول إيران في بحر قزوين أمس الأربعاء، مشددا على أنه أصدر تعليمات للجيش والموساد باستهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع

وعلى الرغم من مرور قرابة ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب، اعتبر نتنياهو أن "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للإطاحة بحكومتهم"، مضيفاً "الأمر متروك للشعب الإيراني ليختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها".

وبينما اقتصرت المواجهات حتى الآن على الضربات الجوية، أشار نتنياهو إلى ضرورة "وجود عنصر بري أيضاً"، مؤكداً وجود احتمالات عديدة لهذا الخيار، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.