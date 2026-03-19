مديرة الاستخبارات الأمريكية: مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي

WASHINGTON, DC - MARCH 19: U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard testifies to a House Select Intelligence Committee hearing on March 19, 2026 in Washington, DC. The hearing was held to assess worldwide threats in 2026. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد خلال جلسة الاستماع (الفرنسية)
Published On 19/3/2026
آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن عملية صنع القرار في إيران غير واضحة حاليا نظرا لإصابته.

وأوضحت أن مجتبى "أكثر تشددا" من والده المرشد السابق علي خامنئي الذي قُتل مع أفراد من عائلته ومسؤولين عسكريين كبار في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ولم يظهر مجتبى علنا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، غير أن التلفزيون الإيراني بث له رسالة مكتوبة منذ أسبوع بعد اختياره مرشدا أعلى خلفا لوالده الراحل.

وأضافت غابارد خلال اليوم الثاني من جلسة استماع للجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، أن الأهداف الأمريكية التي حددها الرئيس دونالد ترمب من الحملة العسكرية على إيران تختلف ‌عن أهداف إسرائيل.

وتابعت: "يمكننا أن نرى من خلال العمليات أن الحكومة الإسرائيلية تركز على القضاء على قدرات القيادة الإيرانية. الرئيس حدد أن أهدافه هي القضاء على قدرات إطلاق الصواريخ الباليستية من إيران ‌وقدرات إنتاج تلك الصواريخ وعلى البحرية".

المصدر: الجزيرة

