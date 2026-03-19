مديرة الاستخبارات الأمريكية: مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن عملية صنع القرار في إيران غير واضحة حاليا نظرا لإصابته.

وأوضحت أن مجتبى "أكثر تشددا" من والده المرشد السابق علي خامنئي الذي قُتل مع أفراد من عائلته ومسؤولين عسكريين كبار في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ولم يظهر مجتبى علنا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، غير أن التلفزيون الإيراني بث له رسالة مكتوبة منذ أسبوع بعد اختياره مرشدا أعلى خلفا لوالده الراحل.

وأضافت غابارد خلال اليوم الثاني من جلسة استماع للجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، أن الأهداف الأمريكية التي حددها الرئيس دونالد ترمب من الحملة العسكرية على إيران تختلف ‌عن أهداف إسرائيل.

وتابعت: "يمكننا أن نرى من خلال العمليات أن الحكومة الإسرائيلية تركز على القضاء على قدرات القيادة الإيرانية. الرئيس حدد أن أهدافه هي القضاء على قدرات إطلاق الصواريخ الباليستية من إيران ‌وقدرات إنتاج تلك الصواريخ وعلى البحرية".