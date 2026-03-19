هجوم إيراني جديد على مدينة رأس لفان الصناعية بقطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر -اليوم الخميس- لهجوم بصواريخ باليستية من إيران استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار.

وبدورها، أكدت شركة قطر للطاقة تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما تسبب في حرائق وأضرار جسيمة.

وأوضحت الشركة -في بيان- أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، وأكدت عدم تسجيل أي إصابات نتيجة الهجمات.

وتعرضت مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم -أمس الأربعاء- أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على حريقين -من ضمن ثلاثة مواقع في منطقة رأس لفان الصناعية- دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للاستهداف الإيراني الغاشم لمدينة رأس لفان الصناعية"، والذي تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

واعتبرت الخارجية القطرية هذا الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".

وأعلنت دولة قطر أن الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية والعاملين في الملحقيتين هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة للأراضي القطرية.