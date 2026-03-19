قطر تدين هجوم إيران على السفن التجارية والبنية التحتية البحرية بالمنطقة

دانت دولة قطر بأشد العبارات الهجمات والتهديدات التي شنتها إيران على السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة، لا سيما في مضيق هرمز.

كما دانت قطر التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة المرور فيه، معتبرة ذلك "انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة".

وجاء هذا التنديد في كلمة دولة قطر، التي ألقاها الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة في دورتها الـ36، المخصصة لمناقشة "الاعتداء الغاشم على دول الخليج" وما يترتب عليه من إعاقة وتهديد حرية الملاحة البحرية، بما في ذلك التهديدات المتعلقة بمضيق هرمز.

دعم قرار مجلس الأمن

وجدد السفير -في كلمته- إدانة دولة قطر للهجمات التي استهدفت أراضيها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات "تمثل انتهاكا لسيادة الدول وخرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد ترحيب الدوحة بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي دان هذه الهجمات، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي.

ولفت سفير دولة قطر إلى أن هذه الاعتداءات تنعكس انعكاسا مباشرا على أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتضع حياة البحارة الأبرياء في خطر محدق، فضلا عن كونها تهدد استقرار أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، وهو ما قد تترتب عليه "تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة".

وفي ختام كلمته، شدد مندوب قطر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية على ضرورة حماية البحارة وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية وحرية الحركة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، مؤكدا رفض الدوحة لأي أعمال أو تهديدات تعرقلها، ومجددا دعم دولة قطر لكافة الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية والدول الأعضاء لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية.