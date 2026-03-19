عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نؤكد أهمية الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نؤكد أهمية الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
Published On 19/3/2026|
آخر تحديث: 18:50 (توقيت مكة)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
- اعتداء إيران على رأس لفان سيكون له تداعيات على إمدادات الطاقة
- ادعاء إيران أنها تستهدف القواعد الأمريكية مرفوض وغير مبرر
- الأعمال العدائية وتوسيع الحرب لن تؤدي إلا إلى انزلاق دول المنطقة
- نؤكد أهمية الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
- الحرب يجب أن تتوقف فورا والكل يعلم من المستفيد منها ومن جر المنطقة للصراع
- دولة قطر سعت بكل صدق لمنع الحرب على إيران لكننا صدمنا بأن السهام وجهت لنا
- الحرب بدأت من إسرائيل لكن إيران انتهجت خيار العداء لجيرانها
- هجمات إيران على دول المنطقة لا تسهم إلا في توسيع الصراع وزعزعة الاستقرار
المصدر: الجزيرة