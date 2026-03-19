أمير قطر لماكرون: استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار، وذلك في اتصال تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب هجوم إيراني استهدف مدينة رأس لفان الصناعية.

وجدد أمير قطر الدعوة -في الاتصال الذي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة- إلى وقف التصعيد فورا وتكثيف جهود احتواء التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع الأزمة.

من جهته، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية التوصل الفوري إلى وقف التصعيد العسكري الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت الطاقة والمياه، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، وصون أمن إمدادات الطاقة من تداعيات هذا العدوان العسكري.

"وقف فوري للهجمات"

وتعرضت منشآت غاز في حقل "بارس الجنوبي" بمنطقة عسلوية جنوب إيران أمس الأربعاء لهجمات صاروخية، وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن القصف طال خزانات ومرافق ضمن مصافي عسلوية.

كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية، بعد تعرضها مساء أمس الأربعاء لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية.

وفي هذا السياق، دعا ماكرون، إلى "وقف فوري" لاستهداف مرافق الطاقة في المنطقة، وقال في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر، أمس الأربعاء.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس الفرنسي إن "من مصلحتنا المشتركة تطبيق وقف فوري للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، ولا سيما مرافق الطاقة والمياه" في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.