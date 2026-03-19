إيران تستهدف مقاتلة إف-35 والبنتاغون يعلن هبوطها اضطراريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من نوع إف-35 في سماء وسط إيران فجر اليوم الخميس، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن المقاتلة هبطت اضطراريا في قاعدة أمريكية بالمنطقة بعد تحليق فوق إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان إن "مقاتلة إستراتيجية من طراز إف-35 تابعة للجيش الأمريكي المعادي تعرضت للإصابة ولأضرار جسيمة في أجواء وسط إيران، وذلك عند الساعة 2:50 فجر اليوم، بعد استهدافها بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري".

وأضاف البيان أن مصير هذه المقاتلة لايزال غير معروف، و"هو قيد المتابعة، مع وجود احتمال كبير لسقوطها".

وحسب البيان فإنه "بعد النجاح في إسقاط أكثر من 125 مسيّرة أمريكية صهيونية متجاوزة بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، فإن هذا الاعتراض الناجح يدل على تغييرات فعالة وموجّهة في منظومات الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد".

"هبوط اضطراري"

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة "نحن على علم بالتقارير عن قيام مقاتلة إف-35 أمريكية بهبوط اضطراري بقاعدة أمريكية بالمنطقة بعد تحليق فوق إيران"، مضيفا أن المقاتلة الأمريكية "هبطت بسلام والطيار في حالة مستقرة ونقوم بالتحقيق".

و حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن هذا الحادث الأول من نوعه الذي تصيب فيه إيران طائرة أمريكية في الحرب التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتستخدم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طائرات إف-35 في هذا الضربات، وتتجاوز تكلفة الطائرة 100 مليون دولار.

ويأتي هذا الهبوط الاضطراري في وقت يواصل فيه مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى الادعاء بتحقيق نجاح واسع النطاق في حملتهم ضد إيران. وصرح وزير الحرب بيت هيغسيث صباح اليوم بأن الولايات المتحدة "تحقق انتصاراً حاسما" وأن الدفاعات الجوية الإيرانية "تم تدميرها بالكامل".