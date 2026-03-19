عاجلعاجل,
عاجل | الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من نوع إف-35 في سماء وسط إيران فجر اليوم
Published On 19/3/2026|
آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)
- عاجل | الحرس الثوري الإيراني: مصير المقاتلة إف-35 الأمريكية التي أصبناها إصابة بالغة غير معروف واحتمال كبير لسقوطها
- عاجل | المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة: نحن على علم بالتقارير عن قيام مقاتلة إف-35 أمريكية بهبوط اضطراري
- عاجل | المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة: مقاتلة إف-35 هبطت اضطراريا بقاعدة أمريكية بالمنطقة بعد تحليق فوق إيران
- عاجل | المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة: المقاتلة الأمريكية هبطت بسلام والطيار في حالة مستقرة ونقوم بالتحقيق
المصدر: الجزيرة