شاهد.. هجوم إيراني يصيب مصفاة نفط في حيفا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ‌هجوما إيرانيا استهدف مصافي نفط ⁠في مدينة حيفا الساحلية، اليوم الخميس، ⁠مما تسبب ⁠في أضرار مادية وانقطاع للكهرباء، ⁠دون وقوع ‌خسائر بشرية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورا أظهرت تصاعد عمود كثيف من الدخان من محيط إحدى المصافي، مشيرة على منصة إكس إلى عدم وجود مخاوف من تسرّب مواد خطرة، وذلك قبل إعلان الهيئة أنها تلقت إشعارا من الرقابة بعدم نشر توثيقات لقصف حيفا.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات عن وقوع شظايا صاروخية شمالي إسرائيل، مؤكدا أن فرق الجبهة الداخلية تعمل على تمشيط المنطقة.

وجاء ذلك بعد دقائق مع إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق الحرس الثوري موجة جديدة من الصواريخ استهدفت وسط إسرائيل وتل أبيب والقدس وحيفا والجولان المحتل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق بحيفا إثر الهجوم الصاروخي من إيران، فيما قال موقع والا العبري إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل بعد رصد الهجوم الإيراني، وسُمع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل إثر الهجوم.

من جهته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء شمالي إسرائيل محدودة، مؤكدا انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وأضاف أن طواقم شركة الكهرباء تعمل ميدانيا لإعادة التيار لمعظم المتضررين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي أضرار كبيرة في مواقع البنية التحتية في إسرائيل جراء الرشقة الأخيرة.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن أسهم شركة بازان التي تدير مصافي حيفا للبترول انخفضت بـ8% عقب الضربة الصاروخية الإيرانية.

وكان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري توعد أمس الأربعاء بـ"رد قوي" إذا تجددت الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك عقب الضربة الإسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر جنوب البلاد.