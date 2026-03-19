"خطة الجزر".. هل تنجح واشنطن في إعادة فتح مضيق هرمز؟

دخان يتصاعد من ناقلة بضائع تايلندية بالقرب من مضيق هرمز بعد هجوم عليها في 11 مارس/ آذار الجاري (الفرنسية)
Published On 19/3/2026

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن خطة عسكرية للاستيلاء على جزر إستراتيجية في الخليج، باستخدام وحدة مارينز قوامها 2200 جندي، في إطار مساع لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا منذ اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن البنتاغون نشر الوحدة البحرية الاستكشافية الـ 31، وهي قوة تدخل سريع قوامها نحو 2200 جندي من مشاة البحرية (المارينز)، في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذه الوحدة للاستيلاء على جزيرة أو أكثر من الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران، لاستخدامها كورقة ضغط أو كقاعدة لمواجهة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.

ومن المقرر أن تصل الوحدة، المتمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس"، إلى الشرق الأوسط قادمة من اليابان في غضون أسبوع تقريبا.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجيش الأمريكي يُعد للاستيلاء على مضيق هرمز وقد يستغرقه ذلك أسبوعين، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سيشارك في الحملة للسيطرة عليه.

جزيرة خارك الإيرانية كما تظهرها صور الأقمار الاصطناعية، يوم 26 فبراير الماضي (أسوشيتد برس)

الأهداف المحتملة

وحددت وول ستريت جورنال 3 جزر رئيسية قد تستهدفها العملية، وهي جزيرة خارك وتمثل 90% من النفط الإيراني، وجزيرة قشم وتمثل البوابة الإستراتيجية وتقع عند مدخل المضيق، وجزيرة كيش، حيث ترسو قوارب هجومية إيرانية صغيرة تسهم في تعطيل حركة السفن بالمضيق.

وأضافت الصحفية أن أمريكا تحاول الاستيلاء على الجزر لاستخدامها كأوراق ضغط تفاوضية أو قواعد متقدمة لصد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.

ونسبت الصحيفة للجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، قوله إن الاستيلاء على جزيرة "خارك" -التي يمر عبرها 90% من النفط الإيراني- يمنح واشنطن "ورقة مساومة" بدلا من تدمير البنية التحتية بالكامل، مما يجنب الاقتصاد العالمي أضراراً دائمة.

بريطانيا تنضم للتخطيط

في غضون ذلك، كشفت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن فريقا من المخططين العسكريين البريطانيين يعمل مع الجيش الأمريكي على إعادة فتح مضيق هرمز.

وأفادت الشبكة أن الفريق البريطاني، صغير الحجم نسبيا، موجود في القيادة المركزية الأمريكية ويعمل على دراسة خيارات إعادة فتح المضيق.

ونقلت الشبكة عن مسؤول بريطاني أن وجود المخططين البريطانيين يضاف إلى فريق التخطيط البريطاني المُكلف بالفعل في مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية بالقرب من تامبا، فلوريدا.

ونقلت سي بي إس نيوز عن دبلوماسيين أن المملكة المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين كانوا مترددين في الانضمام إلى العمليات العسكرية الأمريكية النشطة ضد إيران.

لكنها أشارت إلى أن حلفاء مثل بريطانيا واليابان قد يفكرون بعد انتهاء الأعمال العدائية في إرسال أصول مثل مواد الكشف عن الألغام، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على الدبلوماسية الجارية.

صورة جوية لجزيرة قشم، المفصولة عن البر الإيراني الرئيسي بمضيق كلارنس (أرشيف ـ رويترز)

20% من نفط العالم معطل

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، وذلك بشن هجمات على حركة الملاحة التجارية، وذلك ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي الأمريكي المشترك الذي استهدف الطبقة العليا من القيادات الإيرانية.

وتسبب إغلاق مضيق هرمز بأضرار بالغة بالاقتصاد العالمي، ورفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وغيرها، وشكل معضلة عسكرية وسياسية لترمب.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أسابيع على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فإن إيران لا تزال ترد وتستهدف إسرائيل والقواعد والقوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

