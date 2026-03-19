حزب الله العراقي يعرض وقفا مشروطا لاستهداف السفارة الأمريكية مدة 5 أيام

تعهدت كتائب حزب الله العراقية -فجر الخميس- بوقف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد "لمدة خمسة أيام" وفق شروط.

وقال المسؤول الأمني فيها أبو مجاهد العساف -في بيان- إن "الأمين العام لكتائب حزب الله أصدر أوامره بإيقاف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة خمسة أيام".

وأشار إلى أنه "على فترة التوقف أن تتزامن مع الشروط الآتية:

كف يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية في بيروت.

الالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات.

سحب عناصر وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة".

وأكد أنه "في حال عدم التزام العدو، سيكون الرد مباشرا وبشكل مركّز، مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة".

ولم ترصد وكالة الصحافة الفرنسية أي هجوم بمسيّرة أو صواريخ على السفارة ليل الأربعاء الخميس.

أول بيان

والثلاثاء، أصدرت كتائب حزب الله العراقية أول بيان بتوقيع أبو مجاهد العساف، الذي عُيّن -الاثنين الماضي- مسؤولا أمنيا للكتائب خلفا لأبو علي العسكري الذي أعلنت مقتله من دون تحديد ظروف ذلك أو تاريخه.

وفي البيان، اعتبرت كتائب حزب الله العراقية أن "سبب عدم استقرار العراق يكمن في الوجود الأمريكي الخبيث، ولن يتحقق إلا بخروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية".

وأضافت "إما أن ينعم الجميع بالأمان أو يُحْرم الجميع" منه.

هجمات عديدة

وفي الأيام الأخيرة، تعرضت سفارة واشنطن في بغداد -وكذلك مركز الدعم اللوجستي التابع للسفارة في مجمع مطار بغداد الدولي- لعدة هجمات بمسيّرات وصواريخ، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها.

وتتبنى فصائل عراقية -موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"- يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، دون أن تحدد أهدافها في معظم الأحيان.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلا ذلك من هجمات إيرانية على إسرائيل ودول خليجية والأردن، تعترض يوميا الدفاعات الجوية في أربيل عاصمة إقليم كردستان مسيّرات في أجواء المدينة، التي يستضيف مطارها قوات التحالف الدولي -الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014- وقنصلية أميركية ضخمة.

وفي غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، قُتل ثلاثة من عناصر هيئة الحشد الشعبي في قصف على مواقع لهم في قضاء القائم، حسبما أعلنته الهيئة التي نسبت الضربة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل أُسِّس عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تاِبعا للقوات المسلحة. ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران.