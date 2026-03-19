حرب عبثية وصواريخ إيران تستهدف الخليج.. أبرز انتقادات المنصات للحرب

بعد ساعات من الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت أمس الأربعاء منشآت الطاقة الإيرانية الحيوية وأدت إلى تضرر مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز جنوب غربي إيران، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قطر تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية، وأدت لوقوع أضرار.

واعتبرت الخارجية القطرية هذا الاعتداء "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لم تكن على علم بهجوم إسرائيل على حقل بارس، وإنها لن تشن هجوما مرة أخرى عليه، وفي حال تعرضت منشآت الغاز المسال القطرية لهجوم جديد فلن يتردد في تدمير حقل جنوب بارس بالكامل.

ويُعتبر حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وهو عصب صناعة الغاز الطبيعي الإيراني، إذ ينتج أكثر من 700 مليون متر مكعب يوميا، ويمثل 75% من إجمالي إنتاج الغاز في إيران.

ويغطي الاستهلاك المحلي للغاز، ويمكن أن يؤدي تعطل الإنتاج فيه إلى وقف إمدادات الغاز والكهرباء لملايين المنازل والمنشآت، كما يغطي احتياجات أهم الحقول النفطية والصناعة البتروكيميائية، فهو يوجد في عسلوية أكبر مركز بتروكيميائي في إيران.

تعليقات

وأثار التصعيد في المنطقة تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2026/3/19) من برنامج "شبكات".

وربط حميد بين قصف الحقل الإيراني وما سمّاه فشلا أمريكيا وإسرائيل، وقال:

"قصف حقل بارس هو الهروب من الفشل بمحاولة زج أطراف أخرى في الحرب، وهذا واضح بعد أن فشلت كل أهداف العدوان الإسرائيلي والأمريكي" بواسطة

وغرّد جمال الدين على ظروف الحرب، قائلا:

"فوضى في التصريح وتخبط في الأفعال وهروب من الواقع وغياب دور المراقب الدولي لهذا الاضطراب" بواسطة

ومن جهته، وصف الحريشي هذه الحرب بالعبثية، وجاء في تعليقه:

"حرب عبثيه لا عرفوا يسقطوا النظام ولا عرفوا مكان اليورانيوم المخصب، لذلك هم يقصفوا وخلاص وآخرها آبار الغاز والنفط" بواسطة

واستغربت إيمان من استهداف إيران لدول الخليج، بقولها:

"طيب لماذا لا يستهدفوا حقول الغاز في إسرائيل؟ لماذا يضربون في دول الخليج، موضوع غريب فعلا" بواسطة

وعلق عمر على تداعيات الحرب، وقال: