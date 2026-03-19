حرائق في منشآت طاقة خليجية إثر هجمات إيرانية

تصاعدت حدة المواجهة العسكرية في منطقة الخليج اليوم الخميس عقب سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت منشآت حيوية للنفط والغاز في قطر والكويت والسعودية والإمارات، مما أسفر عن أضرار واضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية.

وكانت إيران قد حذرت أمس الأربعاء من أنها ستدمر البنى التحتية لصناعة النفط والغاز في دول الخليج، إذا تعرض قطاع الطاقة لديها للاعتداء مجددا بعد الهجوم على منشآت حقل بارس الجنوبي.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم بـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران، مؤكدة اعتراض 4 منها وسقوط الخامس في المدينة.

وأفادت شركة "قطر للطاقة" بأن الهجمات ألحقت أضرارا جسيمة بمرافق الغاز الطبيعي المسال ومصنع تحويل الغاز إلى سوائل، مما أدى لاندلاع حرائق واسعة جرت السيطرة عليها دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أبلغت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول على بعد 4 أميال بحرية شرق رأس لفان، مؤكدة أن الطاقم بخير.

الكويت

في الكويت، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية السيطرة على حريق محدود اندلع في وحدة تشغيلية بمصفاة ميناء الأحمدي إثر اعتداء بطائرة مسيرة.

وأكدت السلطات عدم وقوع ضحايا، في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية لاحقا عن تصديها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال الإطفاء العام بالكويت إن 6 فرق تتعامل مع حريقين في ميناءي مصفاة الأحمدي ومصفاة عبد الله إثر تعرضهما لاستهداف.

الإمارات

أما في الإمارات، فقد أعلنت أبو ظبي تعليق العمل في منشآت "حبشان" للغاز وحقل "باب" إثر سقوط شظايا صاروخية نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ أطلقت من إيران.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها الشديدة لـ"الاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب".

وأكدت الوزارة -في بيان على منصة إكس– أن هذه الاعتداءات تشكل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي".

كما أفادت الوكالة البحرية البريطانية باندلاع حريق في سفينة أصيبت بمقذوف قبالة ميناء خورفكان بالقرب من مضيق هرمز.

السعودية

وفي السعودية، أفاد مصدر بقطاع النفط باستهداف مصفاة "أرامكو السعودية موبيل" (سامرف) في ميناء ينبع بهجوم جوي خلّف تأثيرا محدودا، تزامنًا مع إطلاق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار في المحافظة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مسيرة في مصفاة "سامرف"، قائلة إنه يجري حاليا تقييم الأضرار، كما أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة ينبع.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة استهدفت منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى مسيرتين أخريين في المنطقة الشرقية.

ويُعدّ ميناء ينبع السعودي حاليا منفذ التصدير الوحيد لصادرات النفط الخام من دول الخليج، إذ أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي تتشاركه مع سلطنة عمان، والذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط ⁠العالمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.