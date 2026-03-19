أخبار|الشرق الأوسط

بعيدا عن حرب إيران.. أبرز التطورات في فلسطين ومولدوفا وتشاد والسودان

epa12826807 Relatives gather around the bodies of killed Palestinians at Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, 17 March, 2026. Three people were killed after the Israeli army targeted a vehicle in the Al-Mawasi area west of Khan Younis in the southern Gaza Strip. EPA/HAITHAM IMAD
استشهاد الفلسطينيين يأتي في سياق خروقات وقف إطلاق النار بمدينة غزة وسط تدهور إنساني متفاقم (الأوروبية)
Published On 19/3/2026

حفظ

شهدت الساحة الإقليمية، اليوم الخميس، تطورات بارزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في مدينة غزة نتيجة قصف إسرائيلي.

وفي مولدوفا، تسبب هجوم روسي على محطة نوفودنيستروفسك الأوكرانية لتوليد الطاقة الكهرومائية في تلوث نهر دنيستر ونقص المياه لمئات الآلاف من المواطنين، بينما شهدت تشاد والسودان تصاعد النزاع الحدودي، مع مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة واشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فلسطين

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في مدينة غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهورا حادا.

وأفادت مصادر محلية -اليوم الخميس- بأن مواطنا استشهد وأصيب آخر بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أكدت المصادر أن الشابين حمزة صيام ومحمد فرحات استشهدا إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 677 مواطنا وإصابة 1813 آخرين.

مولدوفا

شهدت مولدوفا انقطاعا في المياه عن عشرات الآلاف من المواطنين بعد هجوم روسي على محطة نوفودنيستروفسك لتوليد الطاقة الكهرومائية في أوكرانيا، مما أدى إلى تلوث نهر دنيستر بالنفط.

وقالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن الهجوم يهدد إمدادات المياه لنحو 80% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 2.5 مليون نسمة، مؤكدة مسؤولية روسيا عن الحادث، في وقت تسعى فيه مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

والمحطة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من منبع النهر عند الحدود الشمالية لمولدوفا مع أوكرانيا، وتغذي غالبية السكان بالمياه الصالحة للشرب.

People wait to fill containers with drinking water distributed by the emergency services in Balti, Moldova, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)
ينتظر الناس لملء حاوياتهم بمياه الشرب التي وزعتها خدمات الطوارئ في بالتي بمولدوفا (أسوشيتد برس)

تشاد

وفي تشاد، قتل 15 شخصا على الأقل، أمس الأربعاء، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف جنازة في بلدة الطينة الحدودية بتشاد، وفق مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن قوات الدعم السريع السودانية تخوض مواجهات مع الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023، لكنها نفت أي صلة بالهجوم، ورغم إغلاق الحدود بين السودان وتشاد في فبراير/شباط، امتد النزاع إلى الأراضي التشادية.

ووصف تحالف "تأسيس"، بقيادة قوات الدعم السريع، هجوم الجيش على مدينة الطينة التشادية بأنه "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة"، مؤكدا أن استمرار الهجمات على دول الجوار نتيجة طبيعية لـ"الصمت الدولي".

وأضاف التحالف أنه مصمم على مواصلة مواجهته للجيش السوداني و"معالجة الإرهاب والتطرف داخل البلاد".

وفي السياق نفسه، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن الاشتباكات الأخيرة على الحدود أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة آخرين.

وتواصل القوات السودانية السيطرة على مدينة الطينة، التي تعد أحدث المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في حين تظل مناطق دارفور الواسعة تحت نفوذ قوات الدعم السريع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

OURE CASSONI, CHAD - FEBRUARY 24: Recently arrived Sudanese refugees ride through the Oure Cassoni refugee camp on February 24, 2026 in Oure Cassoni, Chad. In April 2023 civil war erupted between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the armed militia group Rapid Support Forces (RSF). The ongoing conflict has so far displaced around 14 million people across the region, triggering a widespread humanitarian crisis, as neighboring countries like Chad struggle to absorb refugees, while coping with populations already suffering high poverty rates and food insecurity. Chad has become Africa's largest host of refugees per capita, hosting a total 1.4 million refugees - more than 900,000 of which fled the conflict in Sudan. The most recent wave of arrivals from Sudan follows the RSF's offensive to capture the north Darfur city of El Fasher, where 6,000 people were reportedly killed by the RSF in the space of three days in October. A recent UN report has accused the RSF of atrocities that amount to war crimes and possible crimes against humanity. As many as 400,000 people have reportedly been killed since the conflict began. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
النزاع في السودان خلّف أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح نحو 12 مليون شخص كأكبر أزمة إنسانية عالمية (غيتي)

السودان

وفي تطور آخر، أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، السيطرة على "محطة جرطة غرب" في ولاية النيل الأزرق، بعد معارك مع الحركة الشعبية/شمال المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش أن قوات اللواء 16 التابعة للفرقة الرابعة مشاة طردت المتمردين، ودمرت مركباتهم ومعداتهم، وقتلت عشرات عناصر الحركة الشعبية.

ويشهد إقليم كردفان والنيل الأزرق صراعا منذ 2011 بين الحكومة والحركة الشعبية للمطالبة بحكم ذاتي، مع اشتباكات متصاعدة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح نحو 13 مليون شخص ومقتل عشرات الآلاف.

ويواصل النزاع السوداني، الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023، وخلّف أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميا.

المصدر: وكالات

