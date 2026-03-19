قمة أوروبية ببروكسل تبحث تداعيات الحرب في إيران وأوكرانيا

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات الحرب في إيران، إلى جانب تراجع دعم التكتل لأوكرانيا وضعف القدرة التنافسية للاتحاد على المستوى الدولي.

وشهدت أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي ارتفاعات ملحوظة منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات جوية على إيران قبل نحو 3 أسابيع، مما أدى إلى انقسام الدول الأعضاء بشأن كيفية تخفيف عبء فواتير الطاقة على المستهلكين والشركات.

وقبيل القمة، دعت مجموعة من 5 دول في الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة كوسيلة للتصدي لارتفاع الأسعار، في حين طالبت دول أخرى بإصلاح نظام تسعير الكربون داخل التكتل.

أزمات متعددة

وتعد قضية ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي محور اهتمام مستمر، حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، مما دفع القادة إلى المطالبة بتقليص الإجراءات البيروقراطية وضخ استثمارات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد الأوروبي.

كما من المقرر أن يناقش القادة الحرب في أوكرانيا وآثار القتال في الشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر اتصال بالفيديو.

ويأتي الاجتماع بعد أن مني دعم الاتحاد الأوروبي لكييف بانتكاسة الشهر الماضي، عقب فشل الدول الأعضاء الـ27 في التوصل إلى اتفاق بالإجماع على حزمة مساعدات جديدة، في الوقت الذي كانت فيه الذكرى الرابعة للحرب الروسية الواسعة النطاق على أوكرانيا على الأبواب.