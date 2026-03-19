مسيّرات مجهولة تثير القلق قرب مقر إقامة روبيو وهيغسيث في واشنطن

JERUSALEM - OCTOBER 13: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and U.S. Secretary of State Marco Rubio arrive before President Donald Trump speaks to the Knesset, Israel's parliament, on October 13, 2025 in Jerusalem. President Trump is visiting the country hours after Hamas released the remaining Israeli hostages captured on Oct. 7, 2023, part of a US-brokered ceasefire deal to end the war in Gaza. (Photo by Evan Vucci - Pool/Getty Images)
الطائرات المسيرة رصدت فوق قاعدة فورت ماكنير حيث يقيم ماركو روبيو (يمين) وبيت هيغسيث مما أدى لتشديد الأمن (غيتي)
Published On 19/3/2026

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية رصدت طائرات مسيرة -غير محددة الهوية- تحلق فوق قاعدة فورت ماكنير في واشنطن، حيث يقيم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث -وفق مسؤولين مطلعين، في حين لم يتم تحديد مصدر الطائرات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الجيش يراقب التهديدات المحتملة بشكل أكثر دقة بسبب حالة التأهب المرتفعة بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضاف التقرير أن عدة طائرات مسيرة رصدت فوق القاعدة في ليلة واحدة خلال الأيام العشرة الماضية، مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وعقد اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد المحتمل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا عالميا لممثلياتها الدبلوماسية وإغلاق عدة قواعد محلية بسبب تهديدات محتملة.

وبحسب التقرير، فقد رفعت قاعدة جوينت ماكغواير-ديكس-ليكهيرست في نيوجيرسي وقاعدة ماكديل للقوات الجوية في فلوريدا مستوى حماية القوات إلى "تشارلي"، وهو مؤشر على وجود معلومات استخباراتية تشير إلى إمكانية حدوث هجوم.

MILDENHALL, ENGLAND - JANUARY 07: An F-15 fighter plane taxis on the runway at RAF Mildenhall on January 07, 2026 in Mildenhall, England. There have been recent reports of increased United States Air Force aircraft arriving at American bases in England this week, including RAF Fairford in Gloucestershire and at RAF Mildenhall in Suffolk. The reports coincide with today’s US seizure of the Marinera (previously called the Bella-1), a Russian-flagged tanker in the North Atlantic, and against the backdrop of statements from US officials, including the president, vowing to acquire Greenland, a self-governed territory of Denmark, a NATO member. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في قواعد أمريكية بعد إجراء تحقيقات عاجلة بشأن مخاطر محتملة (غيتي)

تعزيز الحماية

وأضافت مصادر مطلعة أن السلطات بحثت إمكانية نقل روبيو وهيغسيث من القاعدة، في حين أكد المسؤول الإداري الكبير أن الوزيرين لم يتحركا، وكانت إقامتهما في القاعدة قد أُعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التعليق على الطائرات المسيرة قائلا "القسم لا يمكنه التعليق على تحركات الوزراء لأسباب أمنية، ونشر تقارير عن مثل هذه التحركات يُعد غير مسؤول بشكل كبير"، بينما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

وشهدت قاعدة ماكديل إغلاق منشآتها مرتين هذا الأسبوع، كما حقق مكتب التحقيقات الفدرالي في طرد مشبوه أغلق مركز الزوار لساعات يوم الاثنين، في حين فرضت القاعدة يوم أمس الأربعاء أمر البقاء في المكان لساعات بسبب حادث أمني غير محدد.

وأمرت وزارة الخارجية جميع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم بإجراء تقييمات أمنية عاجلة، مشيرة إلى الوضع الجاري في الشرق الأوسط وإمكانية امتداد تأثيراته.

وتضم قاعدة فورت مكنير جامعة الدفاع الوطني وبعض كبار المسؤولين العسكريين في البنتاغون، بينما بدأ عدد من مسؤولي إدارة ترامب الانتقال إلى القواعد في المنطقة لأسباب أمنية.

وشهدت السنوات الماضية تحليق طائرات مسيرة حول مسؤولين أمريكيين كبار، بما في ذلك الرئيس دونالد ترمب، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020، في حين وُجهت تهديدات مماثلة لمسؤولين سابقين مثل مايك بومبيو وجون بولتون.

المصدر: الواشنطن بوست

