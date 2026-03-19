الكويت: أوقفنا عناصر من حزب الله خططوا لاستهداف منشآت حيوية

أعلنت الكويت الأربعاء توقيف 10 عناصر من حزب الله بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية" ضد منشآت حيوية في البلاد، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان- أن جهاز أمن الدولة "تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة، بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة".

وأضافت أنه "تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد".

وكانت الكويت أعلنت -الاثنين الماضي- أنها اعتقلت 16 شخصا -من بينهم 14 كويتيا ولبنانيان- على صلة بحزب الله كانوا يخططون لـ"مخطط تخريبي".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر المحجوزات، بما في ذلك أعلام حزب الله وطائرات مسيّرة صغيرة.

كما تضمنت المحجوزات صورا للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قُتل في هجوم أميركي إسرائيلي بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وصورا للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله الذي قُتل بهجوم إسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2024 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

نفي حزب الله

ونفى حزب الله أن يكون أي من أعضائه ضمن الأشخاص الـ16 الذين تم اعتقالهم.

وقال الحزب في بيان: "لا وجود لخلايا أو أفراد أو تشكيلات لحزب الله في الكويت"، مؤكدا "حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها وسلامة شعبها، وعلى أفضل العلاقات والتعاون" بين البلدين.

وفي بيروت، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي -خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت محمد سلطان علي سليمان الشرجي- استنكاره الشديد "للمخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت وأمنها".

وجدد تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت، واستعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولا إلى معاقبة المرتكبين، وفق تعبيره.

وسبق للخارجية الكويتية أن أدرجت -في فبراير/شباط الماضي- على قائمة الإرهاب 8 مستشفيات خاصة في لبنان مرتبطة بحزب الله أو مملوكة أو مدارة منه.