البنتاغون: لا يوجد إطار زمني محدد لإنهاء الحرب على إيران

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الخميس أنه لا يوجد "إطار زمني" لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ 3 أسابيع، وذلك بعد أن طلبت وزارته 200 مليار دولار إضافية لتمويل تلك الحرب.

وصرّح هيغسيث للصحفيين "لا نريد وضع إطار زمني محدد"، مضيفا أن "الأمور تسير على المسار الصحيح" وأن الرئيس دونالد ترمب "هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.. القرار النهائي بيده لقد حققنا ما نحتاج إليه".

وفي رد ضمني على الأصوات الأمريكية الداخلية الرافضة للحرب، قال الوزير الأمريكي "معظم وسائل الإعلام تريد من الأمريكيين أن يعتقدوا أننا ذاهبون إلى متاهة أو مستنقع، لكن لن نتوقف حتى إكمال المهمة في إيران، وتضحيات جنودنا تجعل التزامنا أقوى".

وفيما يتعلق بما حققته الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال "إيران بلد مترامي الأطراف وحولت موارد الدولة لتصنيع الصواريخ والمسيرات وضربنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران وهو رقم يعكس القوة الساحقة".

وتابع قائلا "الهجمات الإيرانية على قواتنا تراجعت بنسبة 90%. ألحقنا أضرارا بأكثر من 120 سفينة إيرانية. والصناعة الرئيسية في إيران تقوم على الأذرع الإرهابية التي ترعاها الدولة".

واختتم وزير الحرب الأمريكي تصريحاته بالقول "على العالم والشرق الأوسط وحلفائنا غير المتعاونين في أوروبا أن يشكروا الرئيس ترمب، فنحن ننتصر بحسب شروطنا ووفق أهدافنا ونهدف إلى تدمير منصات الصواريخ والقاعدة الصناعية لإيران، ومنعها من امتلاك سلاح نووي".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين "أصبحنا ندخل المجال الجوي الإيراني بشكل أعمق، والقيادة المركزية تعمل بحسب الخطة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في إيران".

وأضاف "ألقينا قنابل خارقة للتحصينات لتدمير صواريخ كروز إيرانية مضادة للسفن، ومقاتلات إيه 10 دخلت الأجواء الجنوبية لإيران. وتهاجم مروحيات الأباتشي المليشيات المدعومة من إيران في العراق".

وتابع "بدأنا باستخدام الذخائر الفوقية التي تُلقى فوق الهدف مباشرة. نعمل حاليا على استهداف وتدمير الزوارق الهجومية السريعة في مضيق هرمز".

إسرائيل مع الاستمرار

من جانبها، رجحت إسرائيل استمرار الحرب على إيران ولبنان لأسابيع أخرى، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم عن مصادر شاركت في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، الليلة الماضية، أن "التقييم الذي تم الاستماع إليه هو أن الحرب ستستمر لأسابيع أخرى".

ولا تعقد اجتماعات الكابينت إلا بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي أكثر من مناسبة، حاول نتنياهو دون جدوى تحريض الإيرانيين على استغلال الحرب على بلدهم للاحتجاج في الشوارع، على أمل إسقاط النظام الحاكم.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، قتلت خلالها ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 18 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 3924، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200، كما تنفذ هجمات على مواقع ومنشآت عديدة في دول الخليج التي اعتبرت هذه الاعتداءات تهديدا مباشرا لأمنها.