الجزيرة ترصد آثار الدمار في بلدة شعث بالبقاع اللبناني

في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، تعرضت بلدة شعث في منطقة البقاع شرقي لبنان لغارات إسرائيلية أسفرت عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال، بالإضافة إلى دمار كبير طال العديد من المرافق.

ورصدت كاترين حنا، مراسلة الجزيرة في البقاع، حجم الدمار الهائل الذي خلفته آخر غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الأربعاء بلدة شعث، وهي الثانية في غضون أيام قليلة، حيث أظهرت الكاميرا بيوتا مدمرة وركاما يملأ الشوارع.

وارتكب الطيران الإسرائيلي قرابة الساعة التاسعة من مساء أمس مجزرة بحق عائلة "نمر" بعد استهداف المنزل الذي كانت تقطنه والمؤلف من طابقين، حيث قُتل الأب والأم وطفلان، إضافة إلى اثنين من أقرباء للعائلة هما رجل وامرأة. وأظهرت كاميرا الجزيرة آثار الجريمة الإسرائيلية، حيث أغراض العائلة مبعثرة فوق ركام المنزل ومنها ملابس أطفال وأفرشة.

وقبل أيام استُهدفت البلدة نفسها بغارة إسرائيلية أدت إلى مجزرة بحق عائلة واحدة، إذ قُتل 8 أفراد منها، كما قُتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال في بعلبك، مما يؤشر -حسب كاترين- إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد هجماته وغاراته العنيفة باتجاه منطقة البقاع.

وبالإضافة إلى البقاع الشمالي، كان البقاع الغربي عرضة لغارات إسرائيلية أعنفها استهدفت بلدة سحمر، إذ تعرضت إلى ما يزيد على 8 غارات في الساعات الماضية وأسفرت -وفق وزارة الصحة اللبنانية- عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين. كما استهدف طيران الاحتلال العديد من البلدات التي تشكل امتدادا للبقاع الغربي باتجاه الجنوب اللبناني.

تفاقم الأزمة الإنسانية

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع إطلاق صواريخ حزب الله، لكن المشاهد التي تنقلها كاميرا الجزيرة تُظهر أن المناطق المستهدفة هي تلك المأهولة بالمدنيين، كما تقول مراسلة الجزيرة، التي أكدت أن أكثر من 100 شخص قتلوا وجرح العشرات في منطقة البقاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان مع تزايد عدد النازحين الذين يعيش معظمهم في خيام مؤقتة داخل الساحات العامة والحدائق، معرضين للبرد القارس والجوع ونقص الغذاء والدواء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ الثاني من مارس/آذار الجاري وحتى أمس الأربعاء، عن مقتل 968 شخصا، بينهم 116 طفلا و77 امرأة، إضافة إلى 2432 مصابا، في حين بلغ عدد الأطفال الجرحى 356 والنساء 403، وفق بيانات وزارة الصحة.

في حين أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بصليات صاروخية.