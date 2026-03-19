اضطراب واسع في حركة الطيران العالمية بسبب حرب إيران

لا تزال حركة الطيران العالمية تعيش حالة من الارتباك الحاد، في ظل تداعيات الحرب بإيران، والتي أدت إلى إغلاق أو تقييد العمل في عدد من المطارات الحيوية بالشرق الأوسط، خاصة في دبي والدوحة وأبو ظبي، مما تسبب في تعطّل خطوط السفر لعشرات الآلاف من المسافرين.

وأعلنت شركة خطوط "إيجة" الجوية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمّان حتى 22 أبريل/نيسان، بينما مددت التعليق إلى أربيل وبغداد حتى أواخر مايو/أيار، إلى جانب إلغاء رحلاتها إلى دبي والرياض خلال أبريل/نيسان.

كما أعلنت شركة "إير بالتيك" إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية أبريل/نيسان، وإلى دبي حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوقفت الخطوط الجوية الكندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى مطلع مايو/أيار، وإلى دبي حتى نهاية مارس/ آذار، في حين ألغت "إير يوروبا" جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 10 أبريل/نيسان.

شركات كبرى تقلّص عملياتها

وأعلنت مجموعة "إير فرانس-كيه إل إم" إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 21 مارس/آذار، وإلى دبي والرياض حتى 20 مارس/آذار، كما علّقت رحلاتها إلى وجهات أخرى لفترات متفاوتة.

وفي آسيا، ألغت "كاثاي باسيفيك" جميع رحلات الركاب والشحن إلى دبي والرياض حتى نهاية أبريل/آذار.

وأوقفت دلتا رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس، مع تأجيل استئناف بعض الخطوط حتى أغسطس/آب.

في المقابل، تعمل طيران الإمارات وفق جدول رحلات مخفّض بعد إعادة فتح جزئي للمجال الجوي، بينما تسيّر "الاتحاد للطيران" رحلات تجارية محدودة من أبو ظبي إلى عدد من الوجهات، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل عدد محدود من الرحلات خلال الفترة بين 18 و28 مارس/آذار الجاري.

تعليق وتحويلات إضافية

ذكرت "فين إير" أنها ألغت رحلاتها إلى دبي حتى 29 مارس/آذار، وإلى الدوحة حتى يوليو/تموز، مع تجنب أجواء العراق وإيران وسوريا وإسرائيل.

ومددت "فلاي ناس" تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في المنطقة حتى نهاية مارس، بينما أوقفت "إنديغو" رحلاتها إلى عدد من مدن الخليج للفترة نفسها.

كما مددت مجموعة الخطوط الجوية الدولية، التي تضم الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء رحلاتها إلى عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب حتى نهاية مايو/أيار، وإلى الدوحة حتى نهاية أبريل/نيسان.

وعلّقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة حتى نهاية مارس/آذار، ورحلات العودة حتى مطلع أبريل/نيسان، بينما أعلنت خطوط لوت الجوية البولندية إلغاء رحلاتها إلى دبي وتل أبيب، إضافة إلى تعليق رحلاتها إلى الرياض وبيروت لفترات متفاوتة.

كما علّقت "لوفتهانزا"، ضمن مجموعة تضم عدة شركات أوروبية، رحلاتها إلى تل أبيب، وبيروت، ودبي، وعمّان، وأربيل، والدمام، وأبو ظبي حتى أواخر مارس/آذار، إضافة إلى وقف رحلاتها إلى طهران حتى نهاية أبريل/نيسان، وإلى الرياض حتى مطلع الشهر نفسه.

تعطّل الرحلات

بدورها، أوقفت الخطوط الجوية الماليزية جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى نهاية مارس/آذار الجاري، في حين قررت الخطوط الجوية النرويجية تأجيل استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى منتصف يونيو/حزيران.

وفي السياق ذاته، ألغت "بيغاسوس" رحلاتها إلى عدد واسع من الوجهات، بينها إيران والعراق وعمّان وبيروت ودول الخليج حتى منتصف أبريل/نيسان، مع تعليق إضافي للرحلات إلى الرياض حتى أواخر مارس/آذار.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول محدود من الرحلات خلال النصف الثاني من مارس/آذار، بينما ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى عدة دول في المنطقة، بينها العراق وسوريا ولبنان والأردن وقطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية، إضافة إلى إيران لفترة مؤقتة.

كما أوقفت "ويز إير" رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية مارس/آذار، وإلى دبي وأبو ظبي وعمّان وجدة من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول، في مؤشر على استمرار الاضطراب في حركة الطيران بالمنطقة.