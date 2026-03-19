إيران تكثف هجماتها على دول الخليج بالصواريخ والمسيّرات

تتواصل حالة الاستنفار في عدد من دول الخليج مع تصدي أنظمة الدفاع الجوي لموجات متلاحقة من الهجمات التي تنفذها إيران باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في مشهد يعكس تصعيدا عسكريا غير مسبوق في المنطقة.

وأعلنت الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين، اليوم الخميس، تعرُّضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها طهران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض صواريخ ومسيّرات.

الكويت

اندلع حريق في مصفاة نفط ثانية تابعة لشركة البترول الوطنية إثر هجوم بمسيّرة قادمة من إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن دفاعاتها الجوية دمرت 13 مسيّرة إيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين استهدفت مسيّرتان منشأتين نفطيتين.

ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام كويتية أن مؤسسة البترول الكويتية علَّقت نشاطها في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي بعد الهجمات الإيرانية.

الإمارات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت 7 صواريخ باليستية و15 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

في سياق متصل، أفادت وكالة بحرية بريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف أثناء إبحارها قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ومنذ انطلاق الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، تعرضت الإمارات لاستهدافات مباشرة من إيران بنحو 330 صاروخا باليستيا وأكثر من 1700 طائرة مسيّرة، مما أسفر عن عدد من القتلى.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 27 مسيّرة وتدميرها، منذ فجر الخميس، في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأضافت أنه جرى أيضا اعتراض صاروخين باليستيين أطلِقا باتجاه المنطقة الشرقية وثالث أطلِق باتجاه ميناء ينبع، في حين سقطت مسيّرة بمصفاة سامرف للنفط.

قطر

أعلنت شركة قطر للطاقة في بيان تعرُّض المزيد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية، في وقت مبكر من صباح الخميس، مما تسبب في حرائق وأضرار جسيمة.

وأمس الأربعاء، تعرضت قطر لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية التي تُعَد مركزا رئيسيا لصناعة الغاز في قطر، مما أدى إلى وقوع أضرار.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن الهجوم الإيراني على منشأة رأس لفان للغاز في قطر الأربعاء "أكبر دليل" على أن إيران لا تستهدف فقط المصالح الأمريكية في الخليج.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية في بيان إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 134 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكنَّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمواقع مدنية، وهو ما أدانته تلك الدول، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وخلال 18 يوما، استهدفت إيران هذه الدول بما لا يقل عن 4 آلاف و192 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول.

وهددت إيران بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الخليج ردا على قصف حقل بارس الجنوبي للغاز في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تُشن عليها.