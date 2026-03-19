أمير قطر يستقبل الرئيس المصري في الدوحة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله العاصمة الدوحة في زيارة عمل، حيث استعرضا آخر التطورات بالمنطقة في ظل استمرار الهجمات الإيرانية.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن الشيخ تميم بحث مع السيسي، في اجتماع عُقد بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي "آخر التطورات بالمنطقة في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة".

وجدد السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، مؤكدا "دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها".

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن "شكره العميق لموقف مصر وتضامنها الأخوي، مثمنا قوة الروابط بين البلدين"، وفق البيان.

وأكد الجانبان "رفضهما لأي أعمال عسكرية توسّع دائرة الصراع"، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وكثّفت إيران هجماتها الجوية على الدول الخليجية منذ أمس الأربعاء، حيث استهدفت أكبر محطة غاز في العالم بقطر، ومصفاة في السعودية، و⁠منشآت غاز بالإمارات، ومصفاتين في الكويت.