ألمانيا وفرنسا تحذّران من أزمة عالمية خطيرة وتدعوان للتهدئة بالشرق الأوسط

حذرت ألمانيا وفرنسا من إغراق العالم في أزمة خطيرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ19، ودعتا إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في برلين- بأن الحرب الجارية "تحمل إمكانية تصعيد قد يُغرق ليس فقط المنطقة ولكن العالم بأسره في أزمة خطيرة للغاية".

وأوضح فاديفول أنه في حال حدوث اضطراب مطوّل في الشرق الأوسط ستهدد أزمة غذاء أجزاء كبيرة من أفريقيا، وقد تتسبب في تدفّق لاجئين من القارة.

واعتبر الوزير الألماني أن "تغيير النظام" في إيران أمر "ممكن ومرغوب فيه"، إلا أنه لفت إلى أن التدخلات العسكرية السابقة في العراق وليبيا لم تسفر عن "تغيير النظام بطريقة مرتبة"، ولا إلى ظهور "هيكل ليبرالي وديمقراطي وسيادة القانون"، على حد تعبيره.

ألمانيا والمعارضة الإيرانية

وفيما يتعلق بمستقبل إيران، تحدث فاديفول عن وجود حوار مع المعارضة الإيرانية، وقال إنه يفضل "تغييرا نحو نظام إنساني" يأتي من داخل البلاد، بدلا من فرضه عسكريا من الخارج.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الاقتصاد العالمي يواجه خطرا جراء التصعيد العسكري بالمنطقة، في وقت تتوسع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خصوصا في تجارة النفط.

وطالب الوزير بارو السلطات الإيرانية الحالية بتقديم تنازلات كبيرة وتغيير جذري في الموقف بما يؤدي إلى "حل سياسي" يسمح بـ"التعايش السلمي لإيران" مع جيرانها، ولشعبها "ببناء مستقبله بحرية"، على حد تعبيره.